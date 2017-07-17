Bu 'çağdışı düzeni' hak etmiyoruz

Ülke tel tel dökülüyor

Herkes her şeyden şikâyetçi…

Eğitim, sağlık, ulaşım ve akla gelebilecek her alanda çok ciddi bir çöküş yaşanıyor…

Kamu yönetimi yetersiz…

Başbakanlık reform süreçleri yönetmiyor sadece günübirlik işlerle uğraşıyor…

Bakanlıklarda iş bilen insan yok…

Deneyimli bürokratlar yerlerini bir bir partizanlara bırakıyor…

Veriye dayalı iş yapan bir kamu yok.

Bu kamunun halka külfeti de çok büyük.

Bu sorunlar dağ gibi yığılı duruyorsa ve çözülemiyorsa haliyle siyaset de çökmüştür diyebiliriz…

Crans Montana sonrası…

Crans Montana çok önemli bir eşikti…

Çözüm olsaydı çok güzel olacaktı.

Ama olmadı.

Kim ne dediydi, ne yaptıydı bu saatten sonra hepsi boş laf…

Crans Montana’yı daha fazla konuşarak vakit öldürmemeliyiz.

Kıbrıs sorununun çerçevesi belli, olabilecekler belli.

Karşılıklı kabul edilebilir çözümden “şu an” uzaksak, masa kurulması da şu an için o denli uzaksa..

içte sorunlarımızı çözmeye odaklanmak dışında başka bir lüksümüz yok.

Yeni bir yapı kaçınılmaz

Şurası bir gerçek ki bu sistem böyle devam ettiği müddetçe hükümette hangi parti olursa olsun sistemin neresinden tutsa elinde kalacak…

Kıbrıs Türk halkı hızlıca yeni bir devlet kurmalı…

Yeni bir Anayasa…

Yeni bir beyaz sayfa…

Ve yeni sistemi bunun üzerine inşa etmeli…

Bu yeni sistemde Türkiye ile ilişkiler de şeffaf bir şekilde yeniden kurgulanmalı…

Alan-veren ilişkisi terk edilerek karşılıklı çıkarlar gözetilerek yeni bir ilişki biçimi oluşturulmalı…

Sorunlar zaten biliniyor

Aslında tüm sorunlar yıllardır konuşuluyor.

Bu sorunların çözümü zor değil.

Yeter ki siyasi zemin oluşturulabilsin…

Bu anlamda Crans Montana sonrasını bir fırsata dönüştürebilir miyiz?

Neden olmasın?

Bakanlıklar- Başbakanlık doğru çalışmıyor

Doğru zemin oluşursa bakanlıkları yeniden yapılandırmamız ve her bakanlığı arı gibi çalışacak şekilde düzenlememiz zor değil.

Başbakanlığı gerçekten ülkenin geleceğini belirleyecek projelerin üretileceği bir reform üssüne dönüştürmemiz hiç de zor değil.

Ağızlı yüzlü bir İstatistik Kurumu oluşturmamız imkânsız değil…

Ercan’daki gibi saçma sapan tartışmalar yaşanmaması için bir Sözleşme Yönetimi Birimi kurmamız ve devletin özel ve tüzel kişilerle ilişkilerini bu birim üzerinden yönetmemiz mümkün…

Yıllardır geciktirilen yerel yönetimler reformu aslında yapılamayacak bir iş değil ancak siyaset kararlı durmalı…

Kamu sistemi çökeli çok oldu

Kamu personel sistemimiz çökmüş durumda.

Performans kriterlerine göre yeni bir kamu personel sistemi oluşturabiliriz.

Yıllardır konuşulan kamu borçlarıyla ve bütçe açıkları ile ilgili bir politika oluşturup bu politikayı adım adım uygulamak mı zor Allah aşkına?

Disiplin altına alınamaz mı kamu harcamaları gerçekten?

Herkes yaptı bir Kıbrıslı Türkler mi yapamayacak?

Vergiyi tabana yayamaz mıyız? Yıllardır konuşuluyor. Artık zamanı gelmedi mi?

Yavaş çalışan mahkemelerimizin hızlı çalışmasını sağlayacak adımları atamaz mıyız?

Sağlık 1 Ağustos itibariyle büyük bir çöküş tehlikesi ile karşı karşıya. Yıllardır konuşulan Genel Sağlık Sigortasını hayata geçirmenin vakti gelmedi mi?

Eğitime ayrılan kaynakları daha verimli kullanarak çağdaş bir eğitim sistemi yaratmaktan aciz miyiz biz?

E-Devlet’e ne demeli? Dünyada bırakınız devletleri, artık otomasyona geçmeyen şirket kalmadı. Daha ne bekliyoruz?

Yükseköğrenimde sayı tamam, sıra kalitede diye konuşup duruyoruz. Gereğini yapamayacak mıyız? Bakanların eşi adına üniversite izni aldığı bir yapıdan gerçekten ülkenin geleceğini kurgulayacak bir yapıya geçiş imkânsız mı bizim için?

Toplu taşımacılıkta çok mu zor şehir içi ve şehirlerarası zaman çizelgelerini çıkarıp belediyelere ve özel işletmelere “buyurun fiyat şu kadar, hadi yapın” demek?

4.5 G midir 5 G midir nedir, yapmak çok mu zor?

Fiber optik altyapıyı ve 3’üncü operatörü yapacak bir işletme belirleyemeyecek miyiz biz? Bu sektörü kamu yararını gözeterek yönetmez miyiz?

Ve elektrik… Kesintisiz, daha uygun maliyetle ve çevreye duyarlı bir sistem mümkündür. Yeter ki siyaset istesin ve önüne arkasına bakmadan sadece halkı düşünerek yapsın.

Zamanımız kalmadı, tükeniyoruz

İşte tüm bunları yapabileceğimiz yeni bir siyasi zemin yaratmak için çok zamanımız yok!

Ya 1-2 ay içinde toplum tartışır ve bu konuyu olgunlaştırarak yeni bir motivasyonla yoluna devam eder ya da eski sistem devam eder ve her gün yönetim zafiyetleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle bir bir ölürüz…

Sağ kalanlarımız da emekliliğinde sefalet içinde sürünür, ölmekten beter bir yaşam sürer…

Durum bu kadar ciddi…

Sayın Cumhurbaşkanım…

Adil bir düzen için…

Çağdaş bir toplum yapısı için…

Sosyal bir devlet yapısı için…

Yeni Anayasa tartışması için fitili ateşleyiniz ve bu sürecin sorumluluğunu siz üstleniniz.

Zaman dar.

Yarın çok geç olabilir…

Bunun farkında olan siyasetçi sayısı da az, ona yanarım…