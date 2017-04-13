HABER KIBRIS

Bu ceza yetmez

13/04/2017

Bu ceza yetmez
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Girne-Değirmenlik dağ yolunda 3 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan TIR şoförü Safa Güngör 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme yasaların öngördüğü cezanın kamuoyu vicdanını tatmin etmediğine vurgu yaptı


14 DAVADAN SUÇLU: Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Safa Güngör’ü yargılandığı 14 davadan da suçlu buldu. KKTC yasalarının bu davalar için öngördüğü en yüksek hapislik cezası 7 yıl. Mahkeme Güngör’ün suçunu kabul etmesini ve cezasını ailesinden uzakta çekecek olmasını hafifletici neden olarak değerlendirip 6 yıl 8 ay ceza verdi

 

SAVUNMA ALEYHİNE DÖNDÜ: Mahkeme Güngör’ün avukatının “Halüsinasyon gördü. Yolda çukur var sanarak direksiyonu sağa kırdı” şeklindeki savunmasını da sanık aleyhine değerlendirdi. Mahkeme savunmayı Güngör’ün araç kullanamayacak kadar yorgun oluşunun kanıtı olarak değerlendirdi 

 

CEZALAR ARTMALI: Mahkeme kararında “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme neden olma” suçuna ön görülen azami 7 yıl hapisliğin az olduğuna dikkati çekti. Mahkeme İngiltere’de benzer suçlara verilen cezaların kademeli olarak artırıldığına da dikkati çekti 



TAGS: Safa Güngör, ceza, haber, kıbrıs
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