Bu da sahte danışman

Kendini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) KKTC danışmanı olarak tanıtıp 4 kişiyi farklı vaatlerle kandırarak yüklü miktarda paralarını çarpan Mehmet Algan gözaltına alındı

Havadis/Devrim DEMİR

Kendini Türkiye’deki anamuhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) KKTC danışmanı olarak tanıtan ve mart-Nisan aylarında 4 kişiyi dolandırarak yüklü miktarda parayı cebine indiren Mehmet Algan, tutuklandı.

2 kişiyi Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nden iş kurmalarına ön ayak olacağı vaadiyle 8 bin 500 Euro, 19 bin 600 TL ve 2 Suriyeliyi’de KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle kandırıp 33 bin Euro parayı cebine indiren Mehmet Algan işlediği suçları itiraf etti.

Algan, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Güçlüer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Paralar ortada yok

Polis çavuşu İbrahim Kunt olayla ilgili bulguları aktardı. Kunt zanlı Mehmet Algan’ın Mart – Nisan 2017 tarihleri arasında işlenen suçlarla ilgili tutuklandığını söyledi.

Kunt, zanlının kendisini Kıbrıs’ta Cumhuriyet Halk Partisi danışmanı olarak tanıttıktan sonra iki kişiyi kendilerine TC Yardım Heyetinden iş kurmalarını sağlamak maksadı ile kredi çıkaracağını söyleyerek 8 bin 500 Euro ve 19 bin 600 TL nakit parayı sahtekârlıkla aldığını ve hiçbir başvuru yapmadığını kaydetti.

Polis, zanlının ayrıca 2 Suriyeliyi kendilerini KKTC vatandaşı yapacağı vaadi ile kandırdıktan sonra 33 bin Euro paralarını sahtekârlıkla aldığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.