Bu darbeye karşı çıkacak biri yok mu?

Adaya henüz gelmiştik gece ilerliyordu havada sela sesleri.

Yanlış bir şehre mi inmiştik?

Burası Lefkoşa mıydı?

Hani Nico-Sia dedikleri?

…

Darbe kutlanır mı hiç?

…

Seni böyle mi sevdim Lefkoşa?

Kumpasçıların, yobazların, badem bıyıklıların, fink attığı yer mi olacaktı bu eskitilmiş sokaklar, bu loş ışıklar altında taş evler, kerpiç duvarlar?

…

Dört mevsime ayarlanmış kentlerden geliyordum burada mevsim yok sanki cehennem.

Haberleri çoktan almıştık bu iş bitmişti.

Doğrusu haftalar ve aylar içinde meselenin biteceğini söyleyenler doğru söylüyormuş gerçekten de bitirmişlerdi meseleyi üstelik en kısa zamanda.

Geriye ne kalır bundan sonra herkes yerli yerinde otururken bilemem bana düşmez söylemek…

…

Sen bildiğim Lefkoşa değilsin!

Issız sokaklarında ibneleri, puştları dolaşırken bile daha güven vericiydin inanmazsan maziye bak…

…

Darbeyi kutluyorsun da adalet yürüyüşünde sessiz mi kalıyorsun ey seçilmiş, ey atanmış!

Bilirim değneğin iki tarafı bokludur buralarda hangi tarafını tutsan bir mesele.

Fakat yaslanma bu bademe, bu yol yol değil…

…

Sen o Lefkoşa değilsin!

Hani sündürmelerinde öğle uykusuna yatılan,

Öğleden sonraları kapı önleri sulanan,

Salı geceleri meccane sinemalarına gidilen,

Bahar geldi mi ovalarında laleler toplanan,

Koynuna yaseminler döken; parmaklarını ful çiçeklerine bulayan,

Komşusu uyumazsa kendisi de uyumayan,

Hani sabahları güvercinlerin kanat çırpınışları ile uyanan o kent değilsin bilirim…

…

Senin hangi sokağında terörist var Lefkoşa?

Hangi sokağına, hangi kapına takkeli yobazlar sinmiş de kapı kapı aranıyorsun şimdi?

Kız Lisesinin, Lefkoşa Türk Lisesinin öğrencileri o kapılardan çıkıp gitmiyorlar mıydı okullarına?

O kapılar değil miydi köyden kasabadan gelenleri ağırlayan?

Hani avlularında fırın kebabı yapıp “tek yıldızlı”yla Bayramlarını kutlayan?

Pirili ve lingiri oynayan o çocuklar o sokaklarda değil miydi?

Mücahitler o sokaklarda mangalar halinde vardiyalarına çıkmıyorlar mıydı?

Bandocular o sokaklardan geçmiyorlar mıydı?

Orbay Deliceırmak “Tay” şiirini bu sokaklarda yazmadı mı?

Uluçamgil bu sokaklarda yürümedi mi?

Demirağ bu sokaklarda şiirden şiire koşmadı mı?

O kapıların altından atılmıyor muydu devrimci bildiriler?

Kızlı erkekli gençler o sokaklarda, o kapılarda birbirlerine mektuplar vermiyorlar mıydı?

Sen ne zamandan beri teröristleri, eli tespihli takkelileri sokaklarına, kapılarına aldın Lefkoşa?

O kapıları kimler fethetti söyle.

Hangi kumpaslara ayarlanıyoruz ey kadim kent…

…

Demokrasi mi kutlanıyor 15 Temmuz’da?

Böyle mi dediniz gerçekten?

15 Temmuz’u 19 Mayıs mı sandınız?

15 Temmuz Eoka darbesini kınarken, diğer darbeyi kutluyor musunuz sahiden?

Bu ne biçim şeydir bari sen yaz şair; sen söyle ey sokak şarkıcısı nasıl gözlerimizin önünde yok oluyor bu kent, bu memleket ve nasıl başkalaşıyor gün be gün neler zapt etmiş sokaklarını nasıl anlatsam…

…

Yani,

Demek istediğim,

Kim bu hale soktu memleketi?

Bu sürekli darbeye karşı çıkacak biri yok mu?