Bu defa Yurdaer Okur bıraktı!

Oyuncu Yurdaer Okur, kadrosunda olduğu Seni Kimler Aldı adlı diziden ayrıldığını duyurdu

Yurdaer Okur, Kıbrıs’ta uyuşturucu ile yakalanınca gözaltına alınmış ve sonrasında mahkemeye çıkarılmıştı. Okur, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Okur’un başına bunlar gelirken ‘Seni Kimler Aldı’ adlı projesinden çıkarıldığına yönelik haberler yapıldı. Gerçekten de dizinin jeneriğine bakıldığında Yurdaer Okur’un adı jenerikte ve fotoğraflarda görünmüyordu.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yurdaer Okur’un durumu hakkında yapımcıdan gelen açıklama ise bunun aksini söylüyordu. Yapımcı, Okur’un dizinin kadrosunda olmaya devam edeceğini hatta muhabirlerin sette kendisini de görüntüleyebileceğini söyledi. Gerçekten de Yurdaer Okur’un setteki fotoğrafları her şeyin yolunda olduğunu gösteriyordu. Ancak bu fotoğraflardan kısa süre sonra Okur’un sosyal medya hesabından diziden ayrıldığına dair bir açıklama yayınlandı. Görünen o ki dizinin yapımcısı her ne kadar oyuncunun adının jenerikten çıkarılma işinin bir yanlış anlaşma olduğunu söylese de Yurdaer Okur böyle düşünmedi ve diziden ayrıldığını şöyle duyurdu: