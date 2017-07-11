Bu dondurmaları sakın yemeyin!

Beslenme uzmanları özellikle sıcak havalarda beslenmeye normalden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini önemle vurguluyorlar. Sıcak havalarda ne tüketilmeli, ne tüketilmemeli işte cevapları…

Uzmanlara göre sıcak havalarda tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinler…

Dondurma

Bir kase dondurma yaklaşık 400 kalori içermektedir. Kremalı dondurmalar yerine sorbe olan buzlu dondurmaları tercih edin.

Turta ve kekler

Uzmanlar Şeker içeren tüm ürünleri rafa kaldrırmanızı tavsiye ediyor. Bunların yerine yazın bol bol teze meyve tüketilmesini öneriyorlar.

Gazlı içecekler

Soğuk bir kolanın sizi anlık olarak serinlettiğini unutmayın. Daha sonrasında yine susamaya devam edecek, ve bel bölgenizdeki yağlanmalardan kurtulamayacaksınız. Bunların yerine serinletici meyveli smoothiler deneyin.

Soğuk kahve

Kulağa tuhaf gelebilir ancak soğuk kahveyi yazın tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. Soğuk kahve konusunda ısrarcıysanız uzmanlar haftada bir kez içmenizi öneriyor.

Sıcağın hararetini erik kompostosu evde yapılmış içecekler ve soğuk bitkisel çaylar içerek giderebilirsiniz.

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