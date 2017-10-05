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05/10/2017
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TAGS:
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Başaran Düzgün yazdı
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Cinayetle biten 'Aşk' hikayesi
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3 yaşında hayatını kaybetti!
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Dövizde son durum | 5 Ekim 2017
HK EKONOMİ
HK YAŞAM
Google 40 dilde simultane tercüme yapabilen yeni kulakları tanıttı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Bu fırsatı kaçırmayın
HK YAŞAM
Google Pixel 2 ve yeni ürünlerini tanıttı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
509 sterlin taksitle kira öder gibi müstakil yaşam fırsatı!
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
HK YAŞAM - FIRSATLAR
'NASA'nın 51 yıl önce çektiği fotoğrafta UFO göründü'
HK YAŞAM
Google Pixel 2'nin görüntüsü iPhone X'in aynısı!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Microsoft dayanamadı, sessize aldı!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
İkonik “nudes” ayakkabı koleksiyonu
HK YAŞAM - KADIN
Caddemm’li olmak için inanılmaz fırsat
HK YAŞAM - FIRSATLAR
10 Bin TL peşinat ile Caddemm’de daire sahibi olmak ve uzun vadeli Türk Lirası taksitlerle ödemek, AKOL-İŞ Bankası arasındaki anlaşmayla artık mümkün
WhatsApp'tan bir yenilik daha
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Nissan'dan sürücünün terlediğini gösteren araç koltuğu
HK YAŞAM - OTOMOBİL
Dünyanın en büyük pili 'yarı yarıya tamamlandı'
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Ada Kent Üniversitesi Akademik Personel Arıyor
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Bilim insanları seksten daha fazla zevk veren aktiviteyi açıkladı
HK YAŞAM
Alışverişin beyin üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyen bilim insanları, bu aktivitenin seksten daha fazla zevk verebildiğini tespit etti.
Renoir’in 100 bin TL’lik tablosunu çaldılar!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Astronotlardan 'dünya düzdür' diyen şarkıcıya yanıt
HK YAŞAM
Hindistan’da inek dışkısından elektrik enerjisi üretildi
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Teknoloji sayesinde rüyaların kontrolü sağlanacak
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Uzaydaki büyük keşifte Türk imzası
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
ODTÜ'de bir grup fizikçi tarafından, evrendeki en yoğun cisimlerden olan SXP 1062 isimli çift yıldız sistemindeki nötron yıldızının 18 dakika olan dönme periyodunda büyük bir kaymanın varlığı keşfedildi.
Google 40 dilde simultane tercüme yapabilen yeni kulakları tanıttı
Aleyna Tilki 200 milyonu devirdi!
Bu fırsatı kaçırmayın
Google Pixel 2 ve yeni ürünlerini tanıttı
Kemoterapisiz sonuç veren ilk tedavi
509 sterlin taksitle kira öder gibi müstakil yaşam fırsatı!
Ton balığıyla 5 günde 3 kilo zayıflayın
Sıtma taşıyabilen 4 sivrisinek türü Kıbrıs’ta
Canlı müziğe doydular
Aleyna Tilki '9 yaşından beri kitap yazıyorum!'
Genç Yapı Market'ten Günün Fırsat Ürünü
Ziynet Sali ameliyat oldu
'NASA'nın 51 yıl önce çektiği fotoğrafta UFO göründü'
Sıla paylaştı: İkiz bebeklerim geliyor
Evinde ilk fotoğraf!
Tom Petty veda etti
Google Pixel 2'nin görüntüsü iPhone X'in aynısı!
Obezite hayvanların da sorunu
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Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor
Balığın yanında roka yemeyin
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Kabuğuyla yerseniz kanserden koruyor!
Bebeğin zekâ seviyesini düşürüyormuş!
Uyurken sol tarafınıza yatın çünkü...
İkonik “nudes” ayakkabı koleksiyonu
Düzenli aspirin kullanımı meme kanseri riskini düşürüyor
Düzenli yürüyüşün sağlığa faydası çok büyük!
Caddemm’li olmak için inanılmaz fırsat
WhatsApp'tan bir yenilik daha
Nissan'dan sürücünün terlediğini gösteren araç koltuğu
Dünyanın en büyük pili 'yarı yarıya tamamlandı'
Hande Yener'den Demet Akalın'a: Şu görgüsüzle beni kıyaslamayın!
Ada Kent Üniversitesi Akademik Personel Arıyor
Ergüçlü, Avukat Seher’i canlandıracak
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Bilim insanları seksten daha fazla zevk veren aktiviteyi açıkladı
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ABSÜRD
TEKNOLOJİ
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