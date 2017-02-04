Bu fotoğraftan 1 yıl sonra 'Hope'tan sevindiren haber

Cadı olduğu iddiası ile ölüme terk edilen ve bir yardım görevlisi tarafından bulunduğu sırada çekilen kare ile tüm dünya tarafından tanınan 'Hope' okula başladı.



DINNødhjælp isimli bir yardım kuruluşunda çalışan Anja Ringgren Lovén tarafından evlat edinilen Hope, bu sefer güzel bir haber ile dünya basının gündeminde.

Nijerya’da ‘cadı olduğu’ gerekçesiyle ailesi tarafından ölüme terk edilen küçük bir çocuğu geçtiğimiz yılın Ocak ayında, açlıktan ölmek üzereyken bulunduğunda paylaşılan bu fotoğraf yürek burkmuştu.

‘Hope’ (Umut) adı verilen küçük çocuk geçtiğimiz bir yılda eski sağlığına kavuştu.

Ocak 2016'da ‘cadı olduğu’ gerekçesiyle ailesi tarafından ölüme terk edilen Nijeryalı çocuk, artık bir öğrenci.

Hope'un okula başladığını müjdeleyen fotoğraf ise Loven ve çalıştığı yardım kuruluşu tarafından yayınlandı.

Danimarkalı kadın, Hope’un şimdiki hayatından oldukça memnun olduğunu belirtiyor.

Küçük çocuğun bulunduğu anda su içerken çekilen fotoğraflarında açlıktan kemikleri sayılacak kadar zayıfladığı görülüyordu.