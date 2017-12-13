Bu Gece Meteor Yağmuru Var

Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen meteor yağmurlarından Geminid (İkizler), bu gece yarısından itibaren gözlenebilecek.

Geminid’i en görülmeye değer meteor yağmuru olarak niteleyen uzmanlar, açık bir gökyüzü ve ışık kirliliği olmayan karanlık ortamda saatte ortalama 50’ye yakın “yıldız kayması” görülebileceğini vurguladılar.

"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçalarıyla oluşuyor.



Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu geceki meteor yağmurunun KKTC dahil dünyanın her yanından izlenebileceğini belirtti.