Bu gençlere kim sahip çıkacak?

Atıl vaziyetteki evde bally kullandıktan sonra sızıp kalan 16 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı

Lefkoşa’da dün saat 08.30’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan 135 numaralı evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Lefkoşa İtfaiye Ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu İbrahim Ertaç’a ait ve atıl vaziyette olan evin bir odasının yer döşemesi ve muhtelif eşyalar yandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yangın, kullanılmayan evde yaşayan 16 yaşındaki A.C.V’nin odada uyuduğu esnada yanan mumdan çıktı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre A.C.V’nin söz konusu evde bally kullandığı ortaya çıktı. Eve giden olay yeri inceleme ekipleri, ev içerisinde inceleme yaptı. Adli şube ve CÖŞ ekipleri, yangından sonra uyanıp kaçan A.C.V’yi dakikalar içerisinde yakaladı. Yakalanan A.C.V, polis tarafından tutuklandı.