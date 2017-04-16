Bu görüntü Mağusa’ya yakışmıyor

Mağusa’da balıkçı teknelerinin yanı sıra binlerce Dolarlık gezinti teknelerine de ev sahipliği yapan barınak pislikten geçilmiyor. Balıkçı barınağında deniz yüzeyinde biriken çöpler adeta suyun görünmesini engelliyor

Havadis/Nadire BAHADİ

Mağusa balıkçı barınağında sorunlar bitmek bilmiyor. Liman hudutlarında yer alan ve Liman Başkanlığı’nın inisiyatifi ile balıkçı ve tekne sahipleri için düzenlenen bölüm balıkçı barınağı olarak bilinse de aslında bir barınak değil. Limanın özelleştirilmesi halinde balıkçılar ve tekne sahipleri kapı dışarı edilme tehlikesi ile karşı karşıyayken, mevcut barınağa gece saatlerinde gelen ziyaretçiler de denizi kirletiyor, barınağa zarar veriyor.

Barınak 1 tekne daha sığmıyor

Barınakta kayıtlı 250 tekne sahibi ve balıkçı bulunuyorken barınağın kapasitesi tamamen dolu durumda. Çok sayıda tekne sahibi teknelerini beraberinde getirip götürmek zorunda kalıyor çünkü barınakta tekne bağlayacak tek bir yer kalmadı.

Ziyaretçiler çok duyarsız

Balıkçı ve tekne sahiplerinin yanı sıra vatandaşın da denizle buluşup güzel vakit geçirmesi adına Mağusa Denizciler Birliği gelirleri ile balıkçı barınağında çevre düzenlemesi yapılarak huzurlu, deniz havası alınabilecek güzel bir mekan yaratıldı.

Ancak barınağa gelen ziyaretçilerin duyarsızlığı nedeni ile pek çok sorun yaşanıyor.

Özellikle gece geç vakitlere alkollü içecek ve çekirdek çitlemek için barınağa gelen ziyaretçilerin tüm çöplerini bırakıp giderken denize uçan çöpler kirlilik yaratıyor.

Barınak birlik tarafından takılan kameralar sayesinde 24 saat kayıt altına alınırken, kameralar bile duyarsız ziyaretçilere engel olmuyor.

Bazı ziyaretçiler teknelere girerek barınağın yanı sıra tekneleri de zarara uğratıyor.

Tahtadan yapılan iskele üzerine güzel görünmesi ve aydınlatma sağlanması için takılan sokak lambaları kırılarak zarar veriliyor.