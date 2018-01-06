Bu hafta borsa kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,13 kazandırırken, dolar yüzde 1,29, altın yüzde 0,06 değer kaybetti.



BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 118.395,10, en düşük ise 115.152,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,13'lük artışla 116.637,94 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 azalarak 158,70 liraya düştü, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yatay seyrederek 1.062,00 lira oldu. Geçen hafta sonu 260,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da yatay seyretti.



Bu hafta avro yüzde 0,95 değer kaybederek 4,5060 liraya, ABD doları da yüzde 1,29'luk düşüşle 3,7450 liraya geriledi.



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,55, yatırım fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile hisse senedi fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bonove tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.