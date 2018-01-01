Bu halka bir iyilik yapın…

Söylenen söylendi…

Yazılan yazıldı…

Bugün 2018’in ilk günü…

Bir kamyon felaketle iç içeyiz.

Dedik ya: Yaşamın pratiği azap veriyor…

Peki nasıl düzelir?

Tabii ki siyasetle…

Siyaset yapanlar, siyasetle toplumu düzeltmeye talip olanlar, “toplumu da sevecek…”

Sorun zaten burada…

“Genelini seven yok…

Kitlesel seviyorlar…

O kitle de “oy veren…”

Oy veren kitle var ya…

Her şeyi hak ediyor…

Buna bir dur demek gerekiyor.

Bu nedenle diyorum ya….

“Bu topluma bir iyilik yapın…”

Bütününü sevin.

Sevin…

Sevin ki…

Eğitimden sağlığa…

Sosyal yaşamdan kamu yönetimine…

Ama her alanda…

Küçük dokunuşlarla cennet olur bu ada…

Olur…

En saçma tartışma

Cehaletin diz boyuna ulaştığı zamanlardan geçiyoruz.

Neden mi?

Kıbrıs Türkü, “Yeni yıl kutlanmaz” gibi, saçma sapan bir tartışmanın içerine çekiliyor.

“Genetiği” ile oynanıyor dediğim bu…

Düşünsenize…

Kendisi kutlamış, oğlu kutlamış…

Şimdi sıra torununa gelince, “kutlamamalı” diyen insanlar var.

Üstelik okul aile birliklerinde görevli.

Böyle “öğretmenler” var artık KKTC eğitim sistemi içerisinde…

Bu kabul edilebilir mi?

Bunu sağlayan kim?

KKTC Milli Eğitim bakanlığı…

Bakan, “yok…”

Müsteşar “yok…”

Ortaöğretim dairesi Müdürü, “yok…”

Kim var peki?

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni, “sistemin dışında bir okul” sanan ve öyle davranan bir grup…

Kim bu grup?

Okul Aile Birliği…

Türkiye’den gelen bir grup öğretmen…

İşbirliği yapan bir grup öğretmen…

Ne olduğunu bilmeyen ve sadece söyleneni dinleyen bazı veliler…

Bir de kendisine “gericilik” dayatılan öğrenciler…

Bu karikatüre iyi bakın…

Haliniz budur.

Topluma da bunu yapmayın.

Germeyin…

Üzmeyin…

Kırmayın…

İşimiz Havadis, gücümüz Havadis

Havadis, “bizim gücümüz” değil elbette…

Bu halkın gücü…

Neden?

Çünkü sadece buna yönelik çalıştık.

Arsızlığa, ursuzluğa, gericiliğe, işbilmezliğe karşı savaş açtık.

Haklının yanında durduk…

Güçlüye “yanlış yaptın” demekten korkmadık.

Halka yaslandık…

Piyasaya yaslandık…

Haksızlıklara kaşı dik durduk.

Yamanmadık…

Yalaka olmadık…

Bunları yapmadan da bir gazetenin ayakta durabileceğini…

İnsanımızın iyi ile doğruyu ayırt edebileceğini bildik.

Güvendik…

“Varısa da Havadis, yoğusa da Havadis” dedik…

Çünkü bildik ki:

“Kritik noktalarda, bu toplumun güçlü bir medyaya ihtiyacı var…”

Gelecek için.

Biz de bu toplumun geleceğine evlat yetiştiriyoruz…

Böyle de devam edecek.

2017’yi güçlenerek kapadı Havadis…

Büyüyerek…

Ve elbette hep beraber…

Biz güzel bir aileyiz…

İyi ki bu ailenin parçasıyız…