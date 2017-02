Bu kafede kahveleri barista değil, bir robot hazırlıyor

Uzun yıllardır sanayide pek çok iş, robotlar tarafından yapılıyor. Son yıllarda günlük yaşamın parçası olan işlerde de robotları görmeye başlıyoruz. Bunun bir örneği de San Francisco da kahve servisi yapan barisa robot.



San Francisco'daki Metreon alışveriş merkezinde yeni açılan bir kafe insanları epey şaşırtmış. Normalde bir kahve dükkanına veya kafeye gittiğinizde siparişinizin bir insan tarafından hazırlanmasını beklersiniz. Hatta sırf kahve hazırlamak için eğitim alan kişilere ‘barista' deniliyor ve işlerini de genelde iyi yapıyorlar. Fakat yeni açılan ‘Cafe X' ismindeki bu mekanda siparişi akıllı telefon veya iPad ile veriyorsunuz, kahveyi de özel bir robot hazırlıyor.

Mekana gidenler orayı kafeden çok bir kiosk gibi tanımlıyorlar. Mekanda iki adet WMF marka espresso makinesi ve bir kahve robotu var. Robot dışarından müdahale yapılmaması için tamamen korumalı bir bölmede çalışıyor. Robot size sekiz farklı kahve çeşidi ve her biri için üç farklı çekirdek seçeneği veriyor. Ayrıca süt veya tatlandırıcı ek şurup da sipariş edebiliyorsunuz. Yani robot barista dışında herşey bildiğiniz klasik bir kafe mantığında yürüyor.

Robot kahvenizi hazırladığında akıllı telefonunuza bir onay kodu yolluyor, bunu robotun bulunduğu bölmedeki ekrana yazdığınızda anında kahveniz veriliyor. Siparişten kahve teslimine kadar geçen süre yaklaşık 1 dakika. Eğer hemen almamışsanız kahveniz 8 dakika kadar sıcak tutuluyor ve sonra dökülüyor. O yüzden Cafe X'e gelen müşterilerin robotu fazla bekletmemeleri öneriliyor. Kahve hazırlama işini robota bırakmakla, içeceğiniz her kahvenin her seferinde aynı kalitede olması garanti altına alınmış.

Cafe X'i yaratan firma daha şimdiden büyük yatırımcılardan 5 milyon dolarlık yatırım almış durumda. Firma ilk mekanını Hong Kong'da bir Starbucks mağazası yanında açmışlar ve ilk ay içinde haftada 1.000 bardaklık bir sipariş kapasitesine ulaşmış. Firma kurucuları robot baristayı farklı şehirlerde de açacakları kafeler ile geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.