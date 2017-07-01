Bu kez de Bodrum yanıyor

Türkiye'de dün Alanya bugün İzmir derken bir orman yangını haberi de turizm cenneti Bodrum'dan geldi.İlçede katı atık depolama alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken tehdit ettiği yerleşim yerlerindeki insanlar ve hayvanlar tahliye edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Yokuşbaşı mevkisindeki çöplük alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çöplük alanı kaplayan alevler bir süre sonra ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında, çöplük alan yakınında, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerindeki evlerde kalanlar, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve AKUT Bodrum ekibinin de desteğiyle boşaltıldı. Ayrıca ahırlarda bulunan hayvanlar da yine ekipler tarafından çıkarılarak güvenli bir yere götürüldü. Bir kişi, hayvanlarını ahırdan çıkarırken hafif şekilde kolundan yaralandı.



Bölgeye 112 Acil Servis ambulansı ile sağlık ekipleri de sevk edildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da bölgeye gelerek son durum hakkında bilgi aldı.



Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına yer ekiplerinin yanı sıra havadan da bir yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.



Vatandaşların da ekiplere yardımcı olduğu yangın bölgesine özel itfaiye ve tankerlerle su taşınıyor.