Bu maymunlar telef oluyor!

"Bu canlardan biri daha telef olmadan, hiçbiri daha fazla eziyet görmeden,..Yok mu o yetkili makamlardan, elini vicdanına koyup, doğru için bir şeyler yapacak bir kahraman?.."

24 Nisan 2017 Pazartesi 21:33

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"Bu bir çaresizlik hikayesidir, son bir haykırıştır...

Bu hayvanlar bu ülkeye kaçak olarak sokulmuş...

yani yasadışı !!!

yani hiçbir belgesi yok !!!

yani nereden, ne şartlarda, ne şekilde geldikleri belli değil !!!

Bir suç var ortada, ama işlenen suç bu hayvanları getirmekle kalmıyor.

Zavallı hayvanlar uygun olmayan küçücük kafeslere konuluyorlar, aldığımız duyumlara göre tam 6 tane..

İçinde bulundukları kafesler hayvanların minimum ihtiyaçları için dahi yeterli değil, kimin umrunda? Düzgün beslenmiyorlar, önlerinde bir kap su bile yok, kimin umrumda? Hayvanların sosyal hiyerarşisi takip edilmiyor, kimin umrunda? Veteriner hekim kontrolünden geçmiyorlar, kimin umrunda?

Taşkent Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezinin geçtiğimiz yıl çalışmalara başlaması ile beraber bu zavallı hayvanlar ile ilgili şikayetler de gelmeye başladı.

Bu arada Kıbrıs Hayvan Hakları Derneğindeki yetkili arkadaşlar da ayni konularda kendilerine de sayısız şikayet geldiğini belirtiyor, ortak çalışma kararı alıyoruz, ve araştırmalara başlıyoruz.

Araştırmalarımız sonucunda Büyükkonukla ilgili acı tablo ile karşılaşıyoruz.

Öğreniyoruz ki 3 tane kalmışlar, neden mi? Çünkü birden fazla maymunu aynı ortama koymak çok büyük bir sorumluluktur, bu hayvanların anlaşabileceklerinden emin olmadan, gerekli analizleri yapmadan böyle bir işe kalkışmak ölümcül sonuçlar doğurabilir, özellikle bu 'ortam' standardların çok altında bir kafes ise, ve ne yazıkki tamda bu yapılmış...

Ordaki arkadaş anlatıyor, "bu erkekle başka birtaneyi koyduk, öldürdü onu" diyor, sonra napdınız diyoruz, "sonra aldık bir başka birtaneyle beraber koyduk'' diyor, ee diyoruz, "onu da öldürdü'' diyor, durum bu kadar vahim...

Bu hayvanlara bakmanın ne kadar zor olduğunu, doğal yaşam alanlarına ihtiyaç duyduklarını, onlara en uygun doğal yaşam ortamını yaratsanız bile bunun yeterli olmadığını, işin uzmanları için bile bunun çok zor ve meşakatli bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyoruz, ordaki arkadaş hayvanlarla çok iyi ilgilendiğini iddia ediyor ve ekliyor "kola ve cips'i çok severler, ben onlara hep kola içirtirim", durum bu kadar vahim...

28 Kasım 2016'da bir yazı hazırlıyoruz ve Büyükkonuk Belediyesine gönderiyoruz. Raporda kibarca kendilerine bu hayvanlara bakabilecek altyapının kendilerinde olmadığını, hayvanların bulundukları ortamların ve gördükleri (aslında göremedikleri) bakımın yetersiz olduğunu ve bulundukları ortamda ihtiyaçlarının karşılanmasının mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyoruz...

Bir belediyenin sorumluluklarından birinin de halka örnek olmak olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz, "Lefkeden insanlar arıyor, maymunlar varsa geleceğiz diyorlar..." diye bir cevap alıyoruz. Kimsenin hayvanları düşündüğü yok...

"Şu anda bu maymunlar var, ama siz bu şekilde bakmaya (aslında bakamamaya) devam ederseniz son 3 yılda 3 maymun zaten öldü, geride kalanlar 3 sene daha yaşamayacak" diyoruz... Yoğun ısrarlardan sonra belediye meclisinde görüşeceklerini söylüyorlar.

Tabi ki cevap olumsuz, maymunların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını iddia eden bir cevap bildiriyorlar bize.

Bu olayların üzerinden neredeyse 6 ay geçti, Büyükkonuk Belediyesi beklendiği şekilde hiçbirşey yapmadı, biz bu arada Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ile farklı yollardan arayışlarımızı sürdürdük.

Önce Çevre Koruma Dairesinin kapısını çaldık, Kıbrıs'a ait bir tür olmadığı için bizim kapsamımıza girmez dediler...

Sonra Veteriner Dairesine gittik, sadece hayvan refahı yasasına göre değerlendirebileceklerini, ama en çok bir ceza yazmaktan başka birşey yapamayacaklarını söylediler...

En son Polisin Narkotik ve Kaçakçılık birimine danıştık, ordan da olumlu bir sonuc alamadık..

Maymunların kafesleri zaten uygun değil.

Beslenmeleri yanlış ve düzensiz. Çoğu zaman önlerinde bir kap su bile olmadığı rapor ediliyor

İnsanlar tarafından sürekli uygunsuz besinlerle besleniyorlar.

İnsanlar ile maymunları sadece bir tel ayırıyor.. Hem insanlar için tehlikeli hemde maymunlar için çok rahatsız edici ve stresli..

Dün gelen bir bilgi ile haklı olduğumuzu ÇOK ÜZÜLEREK öğrendik. Maymunlardan birinin üzerinde kocaman bir açık yara var.

Biz son 8 aydır Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ile beraber bu hayvanların hakettikleri yaşam standardlarına kavuşması için elimizden gelen tüm girişimlerde bulunduk, anlatabileceğimiz kim varsa sorunları ve sıkıntıları aktardık. Bu hayvanların hakettikleri yaşam ortamlarına kavuşmaları için maddi/manevi elimizden gelen herşeyi yapmaya hazır olduğumuzu anlatıyoruz.

Bu hayvanların bu ülkeye kaçak olarak getirtilmelerinin kendi suçları olmadığını, ve de bu şekilde, bu şartlarda yaşamayı haketmediklerini, onlar için en azından yapabileceğimizin en rahat bir ortamda yaşamalarını sağlamak olduğunu anlatmaya çalışıyoruz, ama olmuyor.

BİR KAHRAMANA İHTİYACIMIZ VAR !!!

Bu canlardan biri daha telef olmadan, hiçbiri daha fazla eziyet görmeden,..

Yokmu o yetkili makamlardan, elini vicdanına koyup, doğru için birşeyler yapacak bir kahraman?.."

(TAŞKENT DOĞA PARKI)