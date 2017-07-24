Bu nasıl sigorta affı?

Güzelyurtlu esnaf, hükümetin bölgeye daha çok destek vermesi gerekirken, tam tersini yapmasını eleştirdi.

Güzelyurtlu esnaf, zar zor ayakta durmaya çalışırken, hükümetin de bölgeye duyarsızlığına tepki gösterdi.

Hükümetin açıkladığı sigorta affına tüm esnaflar gibi kendisinin de sevindiğini söyleyen Bener, 13 bin 309 TL olan sigorta borcunun şu anda faizi ile birlikte 21 bini bulduğunu kaydetti.

Aftan yararlanmak istemesi durumunda 14 bin 500 TL’yi peşin ödemesinin istendiğini dile getiren Bener, “Ben zaten 14,5 bini peşin ödeyebilseydim, sigorta cezasına girmezdim” diyerek , hükümetin kaş yapayım derken göz çıkardığına işaret etti.

Sigorta cezası nedeniyle avukata verildiğini ve avukatla görüşmesinde 2 bin 500 TL de avukat masrafı çıkarıldığını kaydeden Bener, hükümetin esnaf arasında da ayrımcılığa giderek borcu olan tüm esnafa aynı prosedürün uygulanmadığını ve herkesin mahkemeye verilmediğini kaydetti.

Özlem ÇİMENDAL-YENİBAKIŞ

Hükümetin çıkardığı sigorta affının yarardan çok zarar getirdiğini savunan esnaf dertli. Güzelyurtlu kebap dükkanı sahibi esnaf Celal Bener, ödeyemediği ve cezalı duruma düştüğü sigorta borcu faizinin katlanarak içinden çıkılmaz bir hal almasına, borç affından esnafın adil bir şekilde yararlanamamasına isyan etti.

Sürekli göç veren Güzelyurt’a hükümetin de desteği yok

Özellikle ülkenin her gün iş olanağı bakımından biraz daha geriye gittiği yerlerden biri olan Güzelyurtlu esnaf, hükümetin bölgeye daha çok destek vermesi gerekirken, tam tersini yapmasını eleştirdi. Nüfusu hızla azaldığı ve göçlerin durdurulamadığı Güzelyurtlu esnaf, zar zor ayakta durmaya çalışırken, hükümetin de bölgeye duyarsızlığına tepki gösterdi.

“Herkes avukata verilmedi, esnaf arasında adaletsizlik var”

Hükümetin açıkladığı sigorta affına tüm esnaflar gibi kendisinin de sevindiğini söyleyen Bener, “Hükümetin sigortalara borcu olan esnafa af çıkardığını açıklamasına, diğer esnaflar gibi ben de çok sevindim. Borcu olan esnaf aynı zamanda da avukata verildi. Ancak duyduk ki herkes hakkında yasal prosedür uygulanmıyor. Benimle aynı durumda olan bazı esnaf avukata verilmemiş. Bu adaletsizlik de işin başka bir boyutu” şeklinde konuştu.

13 bin TL olan borç 21 bin TL’ye çıktı

Vergi borcunun toplam 13 bin 309 TL olduğunu şu anda faizi ile birlikte 21 bini bulduğunu ifade eden Bener, “2013’te başlayan sigorta sorunu ve borcum 2017’de bu rakama çıktı. Bugün gelinen noktada benim vergi borcum 21 bin TL oldu” dedi.

“Sadece anapara değil, avukat ve diğer masraflar da isteniyor”

Bener sigorta affından yararlanmak isterse bu borcun 14,5 bin TL’ye indiğini, ancak borcun sadece anapara olan 14,5 TL ile değil, peşin ödeme, avukat ve masrafların da karşılanması şartı ile kapanabileceğini dile getirdi.

“15 bini bir anda peşin ödeme gücüm olsaydı borca girmezdim”

Bener, “Sigorta affına sevinemedik, benden bu parayı peşin istiyorlar. Üstüne üstlük bir de avukata verildiğimiz için bizden avukat masraflarını da ödememiz isteniyor. Ben zaten 14,5 bini bir anda peşin ödeyebilecek olsaydım sigortaya borcum olmazdı. Bu nasıl sigorta affı?” diye sordu.

“Kalp hastasıyım ağır ekonomik koşullara dayanacak gücüm kalmadı”

Sigorta cezası nedeniyle avukata verildiğini avukatla görüşmesinde 2 bin 500 TL daha avukat masrafı çıkarıldığını kaydeden Bener, “Avukatla görüşmemde 2 bin 500 TL bir de avukata masraf ödemem gerektiğini öğrendim. Ben zaten kendi borcumu ödeyemiyorum. Esnaf zaten zorla ayakta durmaya çalışıyor. Benim de dayanacak gücüm kalmadı ben kalp hastasıyım, açık kalp ameliyatı olmuş biriyim. Artık bu ekonomik şartların ağırlığını kaldıramıyorum” şeklinde konuştu.

“Aftan yararlanıp istenen miktarı peşin ödesem bile daha birçok masraf isteniyor”

Sigorta affından yararlanarak peşin ödemesi gereken miktarı ödediği takdirde de mahkeme olayının ortadan kalkmadığını vurgulayan Bener, “Ben aftan yararlanıp istenilen parayı peşin yatırsam dahi, yine avukatın 2 bin 500 TL’sini ödemek zorundayım. Zaten bu paraları ödeyebilseydim bu durumda olmazdım” diyerek, hükümetin kaş yaparken göz çıkardığına işaret etti.