Bu ne be ama?

Yahu adam ülke seçimine müdahale ediyor…

Sonra da peşi sıra herkese ayar veriyor…

Maliye bakanı ve başbakan yardımcısına diyor ki:

“Ayyaş…”

“Müfteri…”

“Yalancı…”

“Hırsız…”

Sonra, “yayınladığı ankete yer vermedi” diye…

Devletin haber ajansını suçluyor…

Müdürünü arıyor…

“FETÖ’cü” olmakla suçluyor…

“Seçimden sonra orada olmayacaksın” diye de fetva veriyor.

Tehdit ediyor…

Kimden güç alıyor bu amca?

Cumhurbaşkanı’ndan?

Başbakan’dan?

İçişleri Bakanı’ndan…?

Kimsen…

Sağa sola ayar vermek…

Fırça çekmek…

Bu ne cüret…

Ama söyledim, gene söylerim.

Bu cüretin nedeni “arkasındaki güç…”

Sırları…

Bildikleri…

Bu toplumun bildiği “azılı soyguncuları”, muteber diye listesine alıyor.

Para aldığı belli.

Kemal Dürüst örneği…

Makamında ziyaret ediyor Kemal Dürüst’ü…

Parasını alıyor, “en güvenilir bakan” olarak ilan ediyor.

Aracı da “alacağı paraya kefil” giriyor…

Bir çok hikaye daha var.

Susanlar konuşsun.

Konu o değil.

Konu cüret…

Bu amcaya tanınan “imtiyaz…”

“Bana dostunu söyle…”

Daha önce de bu konuda çok şey yazıp söylediğim için…

İçim rahat…

Sen bu topluma, “itibarlı” kişi diye…

Reşat Akar ile başlayan…

Asil Nadir ile devam eden bir liste sunarsan…

Benim nazarımda sen de “Tavuri”sin…

Gezici de bundan farklı değil…

Eroğlu- Ertuğruloğlu

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ı kim atadı…

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Dr. Derviş Eroğlu…

Eroğlu kimi bir kaşık suda boğar?

Net… Tahsin Ertuğruloğlu…

Peki…

Seçime çeyrek kala, Eroğlu’nun adamı Kayral’ın, Ertuğruloğlu’nu mevcut cumhurbaşkanına “şikayet etmesi” ne demek?

Bu olayda, “Ertuğruloğlu- Eroğlu” bağı kurabilir miyiz?

Bunu kim telaffuz etti?

Bizzat, Ertuğruloğlu’nun kendisi…

Usta bir cümleyle hem de…

“Eroğlu o kadar da acemi değil…”

Yani diyor ki Tahsin bey:

“Eroğlu beni kesiyor, seçime yönelik darbeliyor, bunu da ben görüyorum ama bunu Kayral üzerinden yapacak kadar acemi değil…”

Vallahi, tablo bu.

Tahsin beyin de artık kendisini sorgulaması lazım.

Ombudsman ile kavgalı…

Kamu Hizmeti Komisyonu ile kavgalı?

Neden?

Ya birilerinin nasırına bastı, intikam alıyor herkes…

Ya da kendi tarzında bir problem var…