Bu ne rezillik: Sokak ortasında cinsel ilişki!

The Sun gazetesinin sayfalarına taşıdığı skandal, bir çiftin bir çöp tekenesinin yanında cinsel ilişkiye girmesiydi.

Spice Lounge Indian Restoranı’nın arkasında ve bir barın yanında akşam üzere 20:00 sularında çekilen görüntülerde bir çift etraftan geçenlere aldırmadan seks yapıyor.

Kimlikleri tespit edilemeyen çift, yanlarından geçenlere ve yaptıklarını kayıt altına alanlara kayıtsız bir şekilde sevişmeyi sürdürüyor.

Ortaya yeni çıkan görüntülerin geçen yıl Temmuz ayında çekildiğini söyleyen bir kaynak, “Muhtemelen tüm gün içtiler. Gün ışığında böyle bir şey yaptıklarına göre kesinlikle kafaları normal değildi” dedi.