Bu pantolon bin 500 lira

Bir Amerikan giyim firmasının 425 dolar (1528 TL) satış fiyatı ile piyasaya sürdüğü "çamurlu kot" ABD'de sosyal medyada çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Nordstrom firması kot pantolunu, "Geleneksel Amerikan işçi giyimi" olarak nitelendirerek internet sitesinde satışa koydu.

Firmanın, "yeni bir yıpranmış kot tasarımı" diyerek piyasaya sürdüğü ürüne sosyal medyada farklı tepkiler geldi.

Tepki gösteren paylaşımlardan birinde "Arka bahçende yuvarlanarak benzer bir görünüşü çok daha ucuza elde edebilirsin" ifadesi kullanıldı.



Sosyal medyada çok konuşuldu

Discovery Channel'da yayınlanan "Kirli İşler" programının sunucularından Mike Rowe, pantolonu, "kirli işi olan biri tarafından giyilmiş ama böyle bir işi olmayanlar için üretilmiş" cümlesiyle tanımladı.

Rowe, "Bu kot, çalışmayı alaya alan zengin insanlar için bir kostüm" ifadesini de takipçileriyle paylaştı.