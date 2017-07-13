Bu saadet zinciri kopmaz…

“Hükümetin gidişatı iyi değilmiş…”

Bunu söyleyene “rahatlık bir taraflarına mı battı” deyiverdim.

O devam etti;

“Söylediğimi hafife alma, bu hükümet her an bozulabilir.”

Demek ki rahatlık bir taraflarına battı.

“Ekmek elden su gölden” durumlarını idare edemiyorlar anlaşılan.

Ya ekmek ya da su paylaşımında kavga var.

Kamuoyuna yansıtmıyorlar ama içten içe kopma noktasına geldiler.

Hayırlısı.

Ülkeye ne kazandırır bilmiyorum ama biz gazeteciler için iyi bir action olur.

Yaz sıcaklarıyla birlikte memleketi saran politik rehavet ortadan kalkar.

Demeçleri karşılıklı suçlamalar havalarda uçuşur.

Muhtemelen birbirlerinin kirli işlerini ifşa ederler, ortalığı bir heyecan sarar.

Sonracıma herhalde yeni bir hükümet kurulur.

Gerçi varlığı ile yokluğu fark etmez ama adettendir bir hükümetimizin olması şart.

Bir süre kim bakan oldu-niye bakan oldu tartışmaları yaşanır.

Ve arkasından seçimmmm.

E gazetecilerin istediği bir göz Allah verecek iki göz.

Hem yeni hükümet hem de seçim ballı börek gibi bir şey olur.

Ve arkasından kim seçildi-kim seçilemedi.

Hangisi hangi partiyle koalisyon kuracak.

Ve seçim sonrası yeni hükümet.

Uuu, biz bununla gelecek yıla kadar oyalanırız.

Üstelik seçim reklamları falan, biraz da para kazanırız.

Daha ne…

***

Sokağa çıksan ve tüm bu senaryoları vatandaşa sorsak sizce ne cevap verir vatandaş?

Sizi bilmem ama ben o soruları soracak anketörler arasında olmak istemezdim.

Muhtemelen hayatım boyunca işittiği küfürlerin toplamından daha fazla küfür işitmiş olurum herhalde.

Vatandaş icraat bekliyor ama hala bekliyor.

Vatandaş benden duymuş olmasın ama daha uzun süre bekleyecek.

Bu vatandaş da enteresandır yani.

Herşeye kızıyor, küfrediyor ama kılını da kıpırdatmıyor.

Koskoca Kıbrıs görüşmeleri çöktü bizim vatandaştan tıs bile çıkmadı.

Bir avuç insan “geleceğimiz ne olacak, bizi ne bekliyor” diye harıl harıl tartışırken ve hatta birbirlerini hırpalarken vatandaş onların tarafına bile bakmıyor.

Neyse o da vatandaşın bileceği iştir.

Vatandaşımız ne eylerse iyi eyler.

Ve eylediğine de müstahaktır.

***

Şahsi fikrimi sorarsanız ben bu politik kulis dedikodularına pek inanmadım.

Niye diye sorarsanız da fikrim şudur;

Bunlar kurmuşlar bir saadet zinciri.

Mutlu mutlu yuvarlanıp gidiyorlar.

Arada bir celallenip “erken seçim” falan diyorlar ama sonra numara yaptıklarını zaten kendileri söylüyorlar.

Kurdukları saadet zincirini niye koparsınlar ki.

Son ana son dakikaya kadar faydalanmak varken.

Saadet zincirini eğer koparırlarsa vallahi akıllarından şüphe ederim.

Nasıl olsa saadet zincirini bir daha kuramayacaklarını çok iyi biliyorlar.