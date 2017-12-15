Bu sözlerle uyardı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu yılın başında değeri bin dolarken şu aralar 16 bin dolardan işlem gören sanal para birimi Bitcoin, son zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

2017 yılında yüzde 1.500 değer kazanan Bitcoin bazıları tarafından 'dijital altın' olarak adlandırılıyor.

Bazı yatırımcı, ekonomist ve devlet insanları, Bitcoin ve arkasında yatan 'blockchain' (blok zinciri) teknolojisini savunurken bazıları ise bunu sert bir dille eleştiriyor.

BBC'nin Newsnight programına konuşan Bailey de, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.

'BU BİR PARA BİRİMİ DEĞİL'

Bailey, Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu.

Baily şunları söyledi: "Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır."

Hafta içinde, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" ifadesini kullanmıştı.

Aynı şekilde Amerikan Merkez BankasıBaşkanı Janet Yellen yine hafta içi düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bitcoin'in hayli 'spekülatif' olduğunu belirtmişti.