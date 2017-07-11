Bu uygulamalar kilo verdiriyor

Yaşam tarzınıza en uygunu hangisi?



Lose It adlı uygulamayla günlük kalori hedefi giriyorsunuz, ardından her gün için yediklerinizi ve egzersizlerinizi takip edebiliyorsunuz. Zayıflamak isteyenler için geliştirilen uygulama, gündelik yaşam tarzınıza uygun kilo verme programı oluşturup ideal formunuza ulaşmanıza yardımcı oluyor. Uygulamanın görsel tanıma teknolojisiyle çektiğiniz fotoğraf üzerinden kalori hesaplamak mümkün. iOS ve Android için ücretsiz olan uygulama şu ana kadar toplam 23 milyon kilo verdirmiş.

‘Bu hafta 2 kilo vereceğim, tatlı da yok, söz…’



Hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilen Pact adlı bu uygulama ile haftalık olarak kaç kilo vereceğinize veya “bu hafta sadece 1 adet tatlı yiyeceğim” gibi bahislere giriyorsunuz. Kullanıcıların motivasyonuna odaklanan Pact, girdiğiniz hedefi tutturursanız size sembolik ücretler ödüyor. Eğer tutturamasanız, söz konusu ücret uygulamaya tanımladığınız ödeme yönteminden kesiliyor.

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6 milyondan fazla gıda ve besinin kalori değerlerini sunan My Fitness Pal uygulamasında kullanıcı, yaşını, boyunu ve ağırlığını girip, hedeflediği kiloyu belirtiyor. Bunun ardından uygulama, kullanıcıya özel olarak haftalık bir program hazırlıyor, her gün ne kadar kalori alabileceğini, bunun için en uygun gıdalarla birlikte bildiriyor. Kullanıcılar arkadaşlarını da ekleyip, birlikte diyet programı ve takibi yapabiliyor, egzersizler oluşturabiliyor. Kullanıcı, kendi yemek tariflerini girip besin içeriklerini hesaplayabiliyor.

Bir porsiyon baklava kaç kalori eder?



Türkiye’nin ünlü diyetisyenlerinden Dilara Koçak’ın kendi adını taşıyan mobil uygulaması, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Beden kitle endeksini ölçmekle işe başlayan uygulamadaki kalorimetre ile yediğiniz bir yemeğin porsiyon başına kalorisini sorgulayabiliyorsunuz. Adımsayar, yemek tarifleri, videolar, sosyal medya entegrasyonu ve kitap önerileri uygulamanın diğer öne çıkan özellikleri arasında.

‘5 kilo verirsen, bunları giyebilirsin…’



Kullanıcıların gerçekleştirdiği her sağlıklı eylemi puan veren My Diet Coach ile oyun oynar gibi seviye atlayabiliyorsunuz. Video animasyonlarla kilo kaybınızı görsel olarak takip edebilmenizi sağlayan uygulama, hem iOS hem de Android için geliştirilmiş. “Su içmeyi unutma”, yemek yeme isteğini dizginlemek için panik butonu gibi hatırlatma özellikleri olan uygulama, hedeflediğiniz kiloya geldiğinizde, giymek istediğiniz kıyafetlerin de üzerinizde nasıl duracağını gösteriyor.