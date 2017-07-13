Buğra-Merve ikilisi Avrupa Şampiyonası’nda
13/07/2017
Ülkenin başarılı plaj voleybolcularından Buğra Eryıldız ve Merve Çelebi’nin de mücadele edeceği “2017 CEV Kadınlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası” bugün başladı.
Alanya’nın evsahipliğinde 15 ülkeden 24 takımın katıldığı bu önemli turnuvada sporcularımız Buğra-Merve ikilisi, Türkiye Milli Takımı’nı temsilen korta çıkacak.
İlk ayağı Haziran ayında Avusturya’nın Baden şehrinde gerçekleşen Kadınlar Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın Damlataş Kleopatra Plajı’nda organize edilen ikinci ayağı 16 Temmuz’a dek sürecek.
Türkiye Plaj Voleybolunun iddialı isimleri arasında yer alan Buğra-Merve ikilisi, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u temsilen yarıştıkları TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi’ni de üçüncülükle tamamlamıştı.
BRT SPOR