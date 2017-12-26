Bugs Bunny’nin animatörü Bob Givens öldü

Bugs Bunny’nin yanında, Tom & Jerry, Daffy Duck, Alvin ve Sincaplar ve Temel Reis çizgi filmleri için modeller tasarlayan ve Bugs Bunny’nin animatör ekibinde yer alan Bob Givens99 yaşında akut solunum sıkıntısı nedeniyle hayata veda etti.

Lise eğitiminden sonra ABD’deki Walt Disney Stüdyosu’nda çalışmaya başlayan ve sonrasında Warner Bros kadrosuna dahil olan Givens’ın tasarımını yaptığı ilk Bugs Bunny dizaynı 1940’da yayınlanmıştı.