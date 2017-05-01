Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889’daki Paris Kongresi’nde “işçilerin ortak bayramı” olarak kabul edilen 1 Mayıs, tüm dünyada olduğu gibi

Kıbrıs’ta da etkinliklerle kutlanıyor.

İşçi Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla bu akşam ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlenecek.

Ortak etkinlik öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecek.

Ön mitingler akşam saat 18:00’de Kuzey’de Kuğulu Park’ta, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde yapılacak ve kortej yürüyüşleriyle ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na gidilecek.

1 Mayıs ortak mitinginde, konuşmaların ardından Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne alacak.

Mitinge katılmak isteyenlerin ara bölgeye geçerken Kimlik Kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884’te başlamıştı.

Chicago’da, İşçi Birliği Kongresi de 1 Mayıs 1886’dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırmıştı.

1 Mayıs 1886’da ABD’nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edilmişti.

Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralanmıştı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü idam, dördü ağır hapis cezasına çarptırılmıştıı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 Paris Kongresi’nde, işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ”1 Mayıs” olarak belirlenmişti.

Türkiye’de de her yıl kutlanan 1 Mayıs, tarihe “Kanlı 1 Mayıs” olarak geçen 1977’deki kutlamalar, daha sonraki yıllar için Taksim Meydanı’na özel bir anlam yüklemişti.

1977’de çıkan olaylar, Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs’ın simgesi haline getirmişti.