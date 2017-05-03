Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

Basın Teşvik Ödülleri’nin de verileceği resepsiyon, bu akşam saat 19.00’da Bedesten’de yapılacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Gizem Özgeç’in açıklamasına göre; Mustafa Kortun, Perihan Aziz, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Seçici Kurul tarafından belirlenen Basın Teşvik Ödülleri de BU AKŞAM, sahiplerine verilecek.

Özgeç’in verdiği bilgiye göre, Seçici Kurul, ödül kriterlerini süreklilik, seçicilik, hak ediş, genel kabul, farkındalık yaratma ve duyarlılık olarak belirlerdi, somut veya belli bir çalışmayı değil, genel performansı ve sürekliliği esas aldı.