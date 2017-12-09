'Bugünün Gençleri' kanser hastaları için kermes düzenledi

Toplumsal sorunlara ve olaylara duyarlılık gösteren ve “Bugünün Gençleri İnisiyatifi” adıyla bir araya gelen bir grup genç, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çağrısına kulak verdi. Gençler, bugün öğle saatlerinde Lefkoşa’da dernek yararına kermes düzenledi.

Kendilerinin yaptığı tatlı ve tuzluları satışa sunan gençler, birkaç saatin sonunda 600 TL toplamanın mutluluğunu yaşadı.

Arasta’da, Lokmacı bölgesinde stant kuran Bugünün Gençleri İnisiyatifi, bölgeyi de gezerek seyyar satış yaptı.

Gençler, topladıkları parayı önümüzdeki günlerde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne verecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği kısa süre önce halka çağrı yapmış, kahve ve kermes gibi etkinlikler düzenlenerek kanser hastalarının tedavisine destek olunmasını istemişti.