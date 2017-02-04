Bulduğu parayı cebe attı...

Dün sabah, saat 11.45 sıralarında, Dikmen’de, 20 Temmuz Caddesi üzerinde Fatma Sevilay MUTSUZLAR tarafından düşürülmek suretiyle kaybedilen, bel çantası ve içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait kimlik kartı, sürüş ehliyeti, 1048.00 TL nakit para ile muhtelif evraklar H.A.(E-39) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

03.02.2017 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Övgü KORUOĞLU (K-40), ikametgahında bulunduğu sırada solunum yetmezliği sebebi ile rahatsızlanarak kaldırıldığı bir özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 03.02.2017 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Esentepe Balıkçı Barınağı yolu üzerinde, polis tarafından şüpheli olarak görülen bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan U.S.(E-24) ve M.M.A.(E-20)’nin tasarruflarında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahılar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan K.N.M.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 04.02.2017 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde polis tarafından şüpheli olarak görülen D.N.E.(E-26)’nin üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 26.01.2017 tarihli basın bülteninde yayımlanan, “uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen K.T.Ö.(E-39) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.