Bülent Ersoy, şarkıcı Derya Uluğ’u bu sözlerle övdü



Okyanus şarkısıyla geride bıraktığımız yılın yaz ayına damga vuran Derya Uluğ, hesabından paylaştığı Bülent Ersoy fotoğrafıyla dikkat çekti.

Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy her ne kadar genç şarkıcıların elinden tutup onlara destek olsa da bu konuda oldukça seçici davranıyor. Kaliteli seslerden anlayan Ersoy’un bu konuda sesini övdüğü son isim henüz 8 yaşında bir ses yarışmasına katılan ve geride bıraktığımız yıl Altın Kelebek ödül töreninde ‘En İyi Çıkış Yapan Solist’ ünvanını kazanan Derya Uluğ oldu. Okyanus şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Uluğ, sosyal medya hesabından Bülent Ersoy ile birlikte çekilmiş fotoğrafının altına; “Büyük usta Bülent Ersoy Hanımefendiyle yılbaşı çekiminde sohbet ettik. İleriye yönelik akıllar aldım, fevkaladenin fevkinde dedi. Onure oldum” yazdı.

BÜLENT ERSOY ‘KIZIM’ NOTUYLA PAYLAŞTI

Derya Uluğ ile bir araya gelen Bülent Ersoy, kuliste çekilmiş fotoğrafı hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Diva Ersoy bu kareyi “Ben ve kızım” notuyla paylaştı.



