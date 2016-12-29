Bülent Kanol'dan Özdağ'a Tepki

Yöneticilik ve Gelişim Uzmanı, Management Centre kurucusu Bülent Kanol Türkiye milletvekili Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkındaki sözlerine sert tepki göstererek "Türkiye'nin milletvekillerinin seviyesi maalesef bu" yorumunu yaptı.

İŞTE ÜMİT ÖZDAĞ'IN O AÇIKLAMALARI

Ben Akıncı'ya konuşmamız sırasında şöyle dedim: "Sayın Akıncı, artık siz tarihi bir figürsünüz. Bin sene sonra da Türk tarihi sizden bahsedecek. Sizden ya devletini ve milletini felakete götüren bir hain, ya da devletini ve milletini refaha ve güvenliğe götüren bir devlet adamı diye bahsedebilir. Biz ikincisinin olmasını dileriz." Ancak Akıncı'nın bu sağduyusu göstereceğinden büyük şüphelerim var. Kıbrıs'ta bu anlaşmadan sonra bir iç savaş çıkınca Akıncı'nın geldiği yere Amerika Birleşik Devletine döneceğinden ve Kıbrıs Türklerini yeterince uysal davranmamakla suçlayacağından eminim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceletmesi gereken bir husus olduğuna inanıyorum. Akıncı'nın cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde FETÖ mensuplarının Akıncı'nın seçim kampanyasına nasıl bir katkıları olmuştur? Sonuç olarak Kıbrıs ziyaretimiz endişelerimizi daha da artırdı. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, burada paylaşamayacağım hususları anlatmak için TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün randevu istedi. Randevu verilir ise yüz yüze anlatacak" değerlendirmelerini yaptı.



