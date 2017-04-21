Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş bugün İstanbul’da toprağa veriliyor.

Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Kayabaş’ın naaşı törenin ardından Teşvikiye Camii’nde cuma namazına müteakip kılınacak namazın ardından, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Rutkay Aziz, Ali Poyrazoğlu, Süha Uygur, Gazeteci Nedim Şener, Doğa Rutkay, Orhan Aydın gibi isimler de törende yer aldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Bülent Kayabaş'ın sanat yaşamı anlatıldı.

OĞLUNUN AĞLATAN KONUŞMASI: "ONA VEDA EDEMİYORUM"

Oğlu ve eşi törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ümit Kayabaş aile adına duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmakta zorlanan Kayabaş, "Bülent Kayabaş'ın herkes için farklı bir anlam taşıdığını biliyorum. Onun oğlu olmaktan gurur duydum. 30 yılda babam, bir evlada verilebilecek her şeyi verdi. O gür ve istediği zaman korkutucu olan sesini bana hiç yükseltmedi. Ona veda edemiyorum çünkü beni daha çok gülümseteceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.



"BÜLENT İLE 40 YIL BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Törende eski eşi ve oyuncu Nur Sürer de bir konuşma yaptı. Sürer, "Bülent çok iyi bir adamdı. Çok iyi bir aktördü. Harika bir babaydı. Biz Bülent ile 40 yıl birbirimizi sevdik. Ben onu sevmeye devam edeceğim" dedi.

SÜHA UYGUR: "SALONUN DOLU OLMASINI ÇOK İSTERDİM"

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Bülent Kayabaş için söylenecek çok şey olduğunu ve herkesin hayatında derin izler bırakarak gittiğini söyledi. Salonun önemli kısmının boş olmasına sitem eden Uygur, "Aslında bugün bu salonun dolu olmasını çok isterdim. Ama ne yazık ki sizler geldiniz. Sağolun, var olun" diye konuştu.

SANATÇI DOSTLARININ VEDA KONUŞMALARI

Kayabaş'ın sanatçı dostları Ali Poyrazoğlu ve Rutkay Aziz de birer konuşma yaptı. Rutkay Aziz, "Bülent hep 'canımın içi' diye seslenirdi. Tiyatronun ve sinemanın bir ustasıydı. Biz bir gruptuk ve tek tek birbirimizi kaybediyoruz. Biz de ölüm sırasına girdik. Bu aralar, kaybettiğim arkadaşlarımın arkasından konuşuyorum ancak benim arkamdan kim konuşacak diye merak ediyorum. 'Yaşamın en büyük keşfi ölümdür' diye bir laf vardır. Nedense bu keşif bizim arkadaşlarımızı, bizim değerlerimizi, can ciğer dostlarımızı buluyor da

asıl bulması gerekenleri teğet geçiyor. Bu da beni ayrıca üzüyor. Tarık'ı Bakırköy'e alkışlarla uğurladık. Canımın içi Bülent'i de alkışlarla Feriköy'e uğurlayacağız" dedi.

"HASTALIĞINA KAHRAMANCA MEYDAN OKUDU"

Ali Poyrazoğlu ise "Bundan beş, altı yıl önce beni yanına çağırdı. Kanser olduğunu söyledi. Kahramanca hastalığına meydan okudu. O kadar büyük meydan okudu ki sabah kemoterapi olurdu akşama da gelip sahneye çıkardı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tabutun önünden 'saygı geçişi' yapıldı

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polat beraber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010 yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı. Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.