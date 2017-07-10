Bulutoğluları İskele’de kazandı

49. İskele Festivali kapsamında bu yıl 9. kez organize edilen İskele Rallisi dün geçilen etapların ardından tamamlandı. Toplam altı etabın altısında da en iyi dereeceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi zirvede yer aldı

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, “9.İskele Rallisi” dün geçilen 5 etabın ardından tamamlandı. Zorlu fakat bir o kadar da zevkli geçen rallide15 ekip start alırken, 11 ekip finişe ulaşmayı başardı.

Ana Sponsorluğunu Kottitaş Turizm’in üstlendiği ve iki günlük program ile organize edilen rallide ekipler Harita, Topcuköy ve İskele etaplarını ikişer kez geçtiler. Rallinin başından sonuna üstünlüğünü sürdüren Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi altı etabın tümünde de en iyi dereceyi elde ederek 30 dakika 31 saniyelik zamanları ile birinci oldular. Onları şampiyonanın lideri Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi takip etti. Üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip ise Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisi oldu.

İki kez lastik patlatan Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi dördüncü olurken, mekanik arıza yaşayan Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilis beşinci oldu. Yarıştan önce diz dönen Cahit Yetkili, zorlnadığı rallide Harun Çakır’ın co-pilotluğunda altıncı olurken, iki piston yarışı tamamlayan Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi yedinci oldu. Ön çekerlerin birincisi Yusuf Cambaz-Ahmet Behlül ikilisi olurken, Özgür Turan-Mustafa Zaim ikilisi ikinci, Aktan Pala-Alkan Pala ikilisi üçüncü oldu. Offroad sınıfında yarışan Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ikilisi genel klasmanda dokuzuncu oldular. Yarışın ardından Makenzi Plajı’nda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dereceler

No. PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF Derece

1 11 Mustafa Bulutoğluları Nebil Öneral Ford Fiesta WRC 1 30:31.5

2 1 Rauf Denktaş Derviş Savarona Ford Fiesta R5 2 31:37.0

3 7 Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mitsubishi Lancer Evo 9 N 32:20.2

4 12 Sadık Bilgimer Mustafa Nalçakanoğlu Mitsubishi Lancer Evo 4 1 32:39.0

5 9 Mehmet Kamiloğlu Rasım Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo 10 N 33:09.7

6 10 Cahit Yetkili Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo 9 1 35:13.3

7 5 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo 6 1 35:36.1

8 2 Yusuf Cambaz Ahmet Behlül Honda Civic 4 37:26.0

9 17 Serhat Karaoğlan İsmail Karataç Landrover Tomcat T 39:37.8

10 14 Özgür Turan Mustafa Zaim Fiat Palio 4 41:47.8

11 15 Aktan Pala Alkan Pala Citroen Saxo 4 49:38.3

12 16 Abdullah Topal Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo 8 N Bitiremedi

13 4 Deniz Fahri Barış Kalfaoğlu Ford Fiesta R2 4 Bitiremedi

14 8 İbrahim Yolcu Argün Enver Alibaba Suzuki Swift 4 Bitiremedi

15 3 Mehmet Yücel Mehmet Mişon Ford Fiesta S2000 2 Start Almadı