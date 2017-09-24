HABER KIBRIS

Bulutoğluları liderliğe sürdü

24/09/2017

Bulutoğluları liderliğe sürdü
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2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı,“Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nin ikinci günü, dün geçilen “Çeşme” ve “Serdarlı” etapları ile tamamlandı.

DENKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA YAKIN:

14 ekibin start aldığı ve üç etabın geçildiği ikinci gün, üç etapta da en iyi dereceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi liderliğe yükselirken, şampiyonluk için finiş görmesi yeterli olan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı

 Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nde ikinci gün, Karaağaç-Alevkayası arasında geçilen Çeşme Etabı ve Serdarlı’da iki kez art arda geçilen Serdarlı Etabı ile tamamlandı.

14 ekibin start aldığı ve üç etabın geçildiği ikinci gün, üç etapta da en iyi dereceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi liderliğe yükselirken, şampiyonluk için finiş görmesi yeterli olan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı.

İlk günün lideri Fikri Macila-Mehmet Mişon ikilisi vites kutusu arızası ile kalırken, Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi yağ soğutucunun arızalanması ile kaldı. Özhan Karaduman-Kemal Topcuoğlu ikilisi ise günün ilk etabında kırılan bijon somunu ile günü erken kapatan ekip oldular. Fahri-Kalfaoğlu ikilisi ile Karaduman-Topcuoğlu ikilisi ralli 2 kuralları ile zaman cezası eklenerek bugün devam edecek.

Üç günlük rallinin son ve en yoğun günü olan bugün ekipler güne Tirmen Etabı ile başlayacak. 10.28 ve 11.11 olmak üzere iki kez art arda Tirmen Etabı geçildikten sonra 11.54’te Görneç Etabı geçilecek. 14.32 ile 15.15’de Ergenekon Etabıgeçildikten sonra rallinin son etabı 15.58’de geçilecek Görneç etabı olacak. Rallinin finiş ve ödül töreni ise 17.30’da yine Girne Dome Hotel’de olacak.

Rallide ikinci gün sonuçları:

Pilot                                       Co-Pilot                                 Araç                                       Sınıf        Toplam

1.Mustafa Bulutoğluları      Nebil Öneral                        Ford Fiesta WRC                  1             21:25.6

2.Rauf Denktaş                    Derviş Savarona                  Ford Fiesta S2000               2             21:57.9

3.Sadık Bilgimer                   Mustafa Nalçakanoğlu        Mitsubishi Lancer Evo 4     1             23:01.7

4.Mehmet Çocuk                Ahmet Akbıçak                    Mitsubishi Lancer Evo 9     N             23:07.2

5.Mehmet Kamiloğlu          Rasım Çetinkaya                  Mitsubishi Lancer Evo 10  N             23:19.4

6.Mehmet Karaoğlan          Mehmet Coşar                     Mitsubishi Lancer Evo 9     1             23:36.2

7.Abdullah Topal                 İbrahim Kara                        Mitsubishi Lancer Evo 8     N             25:15.8

8.Yusuf Cambaz                   Ahmet Behlül                       Honda Civic                          4             26:15.0

9.Deniz Fahri                        Barış Kalfaoğlu                     Ford Fiesta R5                      2             27:18.7

10.İbrahim Yolcu Argün     Enver Alibaba                      Suzuki Swift                          4             28:37.3

11.Serhat Karaoğlan           İsmail Karataç                       Tomcat                                  2             28:37.8

12.Cahit Yetkili                     Harun Çakır                          Mitsubishi Lancer Evo 9     1             29:27.4

13.Özhan Karaduman         Kemal Topçuoğlu                Fiat Palio                               4             35:22.7



TAGS: 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası, Gülgün Süt Ürünleri Rallisi, ralli
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