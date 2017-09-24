Bulutoğluları liderliğe sürdü

2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı,“Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nin ikinci günü, dün geçilen “Çeşme” ve “Serdarlı” etapları ile tamamlandı.

DENKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA YAKIN:

14 ekibin start aldığı ve üç etabın geçildiği ikinci gün, üç etapta da en iyi dereceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi liderliğe yükselirken, şampiyonluk için finiş görmesi yeterli olan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”nde ikinci gün, Karaağaç-Alevkayası arasında geçilen Çeşme Etabı ve Serdarlı’da iki kez art arda geçilen Serdarlı Etabı ile tamamlandı.

14 ekibin start aldığı ve üç etabın geçildiği ikinci gün, üç etapta da en iyi dereceyi elde eden Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi liderliğe yükselirken, şampiyonluk için finiş görmesi yeterli olan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı.

İlk günün lideri Fikri Macila-Mehmet Mişon ikilisi vites kutusu arızası ile kalırken, Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi yağ soğutucunun arızalanması ile kaldı. Özhan Karaduman-Kemal Topcuoğlu ikilisi ise günün ilk etabında kırılan bijon somunu ile günü erken kapatan ekip oldular. Fahri-Kalfaoğlu ikilisi ile Karaduman-Topcuoğlu ikilisi ralli 2 kuralları ile zaman cezası eklenerek bugün devam edecek.

Üç günlük rallinin son ve en yoğun günü olan bugün ekipler güne Tirmen Etabı ile başlayacak. 10.28 ve 11.11 olmak üzere iki kez art arda Tirmen Etabı geçildikten sonra 11.54’te Görneç Etabı geçilecek. 14.32 ile 15.15’de Ergenekon Etabıgeçildikten sonra rallinin son etabı 15.58’de geçilecek Görneç etabı olacak. Rallinin finiş ve ödül töreni ise 17.30’da yine Girne Dome Hotel’de olacak.

Rallide ikinci gün sonuçları:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Toplam

1.Mustafa Bulutoğluları Nebil Öneral Ford Fiesta WRC 1 21:25.6

2.Rauf Denktaş Derviş Savarona Ford Fiesta S2000 2 21:57.9

3.Sadık Bilgimer Mustafa Nalçakanoğlu Mitsubishi Lancer Evo 4 1 23:01.7

4.Mehmet Çocuk Ahmet Akbıçak Mitsubishi Lancer Evo 9 N 23:07.2

5.Mehmet Kamiloğlu Rasım Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo 10 N 23:19.4

6.Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo 9 1 23:36.2

7.Abdullah Topal İbrahim Kara Mitsubishi Lancer Evo 8 N 25:15.8

8.Yusuf Cambaz Ahmet Behlül Honda Civic 4 26:15.0

9.Deniz Fahri Barış Kalfaoğlu Ford Fiesta R5 2 27:18.7

10.İbrahim Yolcu Argün Enver Alibaba Suzuki Swift 4 28:37.3

11.Serhat Karaoğlan İsmail Karataç Tomcat 2 28:37.8

12.Cahit Yetkili Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo 9 1 29:27.4

13.Özhan Karaduman Kemal Topçuoğlu Fiat Palio 4 35:22.7