Bunaltıcı sıcaklar devam edecek
Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak.
07/07/2017
Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Temmuz tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38 - 41 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.