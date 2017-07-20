Bunama riskini azaltmak için değiştirmeniz gereken 9 şey

İngiliz tıp dergisi Lancet'de yer alan bir uluslararası araştırmaya göre, yaşam tarzında yapacağınız dokuz değişiklik, bunama riskinizi azaltabilir.

Araştırma sonuçları, beyin sağlığına özen gösterenlerin sayısı artarsa, üç bunama vakasından birinin engellenebileceğini ortaya çıkardı.

Yaşam boyunca eğitimi ve yeni şeyler öğrenmeyi sürdürmek de, bunamaya yakalanmanızı engelleyebilir.

Araştırma, eğitimini tamamlamamak, işitme kaybı, sigara içmek ve hareketsizlik gibi dokuz faktöre dikkat çekti.

2050'de 131 milyon vaka

24 uluslararası tıp uzmanının katkılarıyla hazırlanan araştırma raporuna göre, 2050'de dünya çapında 131 milyon insan bunama rahatsızlığına yakalanabilir.

Günümüzde, yaklaşık 47 milyon insanın bunamayla mücadele ettiği düşünülüyor.

Peki yaşam tarzımızda neleri değiştirmeli, hangi rahatsızlıklarımızı hızla tedavi etmeliyiz?

Dokuz etmen ve bunama riskindeki payları:

Orta yaşta işitme kaybı - Yüzde 9

Liseyi bitirmemek - Yüzde 8

Sigara içmek - Yüzde 5

Depresyon - Yüzde 4

Fiziksel aktivite - Yüzde 3

Sosyal hayattan kopma - Yüzde 2

Yüksek tansiyon - Yüzde 2

Obezite - Yüzde 1

Tip 2 diyabet - Yüzde 1

Kaynak: Lancet

Liseyi bitirmek önemli

Bu etmenlerin, bunama riskindeki toplam payı yüzde 35. Geri kalan yüzde 65'lik oran, bireyin kontrolünün dışında.

Araştırma ayrıca, beynin ağlarını güçlendirmenin, ileriki yaşlarda olası hasarlara rağmen beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabileceğini ortaya koydu.

Yani "bilişsel rezervleri" inşa etmek, başka bir deyişle zihinsel yedekleme gerekiyor.

Bu nedenle, lise eğitimini tamamlamanın önemine dikkat çekiliyor.

Orta yaşta işitme kaybına uğramak da bir diğer büyük etmen.

21. yüzyılın en ölümcül hastalığı mı?

Araştırma raporunun önemli bir mesajı, kalp için iyi olanın beyin için de iyi olduğu yönünde.

Sigara içmemek, egzersiz yapmak, sağlıklı bir kiloda olmak, yüksek tansiyonu ve diabet hastalığını tedavi etmek de, sadece bunama değil, kalp rahatsızlıkları ve kanser risklerini de azaltabiliyor.

Araştırma, yeterli veri olmaması nedeniyle beslenme alışkanları ve alkolün olası etkilerini ölçmüyor.

Ancak iki etmenin de etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Alzheimer uzmanı Prof Doug Brown, bunamanın yakında 21'inci yüzyılın en ölümcül hastalığı ilan edilebileceğini söylüyor.