HABER KIBRIS

Bunlara kim dur diyecek?

Birçok kazanın meydana geldiği Çamlıbel ile Geçitköy arasındaki yolda kapasitesinin üstünde yük taşıyan kamyonet tehlike saçtı.

25/07/2017

Bunlara kim dur diyecek?
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Birçok kazanın meydana geldiği Çamlıbel ile Geçitköy arasındaki yolda kapasitesinin üstünde yük taşıyan kamyonet tehlike saçtı.

Yüklerin düşmemesi mucize

Dağ yolundan yokuş aşağıya inen arkası açık van araç, kapasitesinin üstünde  yükle hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. Aracın kapasitesinin çok üstünde olan yükün yola düşmemesi veya aracın devrilmemesi ise tam anlamıyla bir mucize oldu.

Kaynak: Yeni Bakış - Eniz Orakcıoğlu



TAGS: allah, trafik, yol
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