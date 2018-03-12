Burak Başel Dubai’yi 24 saatliğine kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde halk bir süreden beridir devlet dairelerine hiç adım atmadan haftada 7 gün 24 saat belirli kamu hizmetlerinden faydalanabiliyor. Kamu sektöründe bir devrim niteliğindeki bu inisiyatifin merkezinde ise bir Kıbrıslı Türk bulunuyor.

Dubai’de yayın yapan önemli gazetelerin yer verdiği habere göre, dünya çapında teknoloji yatırımları yapan bir holding şirketi olan Basel Holding, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki akıllı hükümet inisiyatifinin can damarını oluşturan "Smart Teller” adlı yeni nesil self-servis kioskların işletimini üstlendi. Bu bağlamda iki yıldan beridir süregelen çalışmalar sonunda meyvelerini vermeye başladı.

Basel Holding şemsiyesi altında hizmet veren JOVA BAE ile Abu Dhabi merkezli ödeme çözümleri sağlayıcısı NIPS firmaları arasında yapılan ortak girişim çerçevesinde hizmete sunulan “Smart Teller” sayesinde normalde çok sayıda bürokratik aşama gerektiren prosedürler anında halledilebiliyor.

En son teknoloji kullanılarak özel üretilen kiosklar, pasaport / kimlik okuyucu, belge tarayıcı, çek tarayıcı, parmak izi okuyucu, A4 yazdırıcı, elektronik imza ve belge gönderimi için açılır kutu gibi pek çok özellikle donatılmış durumda.

Bürokratik işlemler için devlet dairesine gitmeye gerek kalmadı!…

Bu sayede daha önce illa ki devlet dairesine gitmek suretiyle alınabilen kamu hizmetleri buna hiç gerek kalmadan kolaylıkla halka sunuluyor.

Dubai halkı artık sürüş ehliyeti, araç ruhsatı ve hatta tapu devri gibi kamu servislerini her türlü bürokratik mekanizmadan arındırılmış olarak alıyor. İnsanlar devlet dairelerine hiç gitmeden resmi evrak işlemlerini evlerinin konforlu ortamından online olarak gerçekleştirip kendilerine en yakın yerlerdeki kiosklardan sürüş ehliyeti gibi somut çıktılar temin edebiliyor.

Basel Holding CEO'su Burak Başel, Birleşik Arap Emirlikleri’nde pek çok yabancı milletten insanın yaşadığını da göz önünde bulundurarak cihazların arayüzünü Arapça, İngilizce, Urduca ve Malayalam olmak üzere dört dilde dizayn ettiklerini açıkladı. Başel, ayrıca özel gereksinimli kullanıcıları da unutmadıklarını ve cihazları onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ürettiklerini belirtti.

Burak Başel, insan hayatına rahatlık getirmek için gereken üstün teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederken, “Holding’in Orta Doğu ve Afrika'daki genişlemesi için kendimize Birleşik Arap Emirlikleri’ni merkez üssü yapacağız" dedi ve girişim ortağı NIPS ile örnek işbirliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kredi kartı, banknot ve madeni para ile ödeme şekillerini kabul eden “Smart Teller” kioskları şu anda Abu Dhabi, Al Ain ve Al Dhafra'daki alışveriş merkezleri başta olmak üzere Dubai genelinde geniş bir yelpazeye kuruluyor. Aynı anda da kiosklardan alınabilecek hizmet yelpazesinin kademeli olarak genişletilmesi hedefleniyor.

Dubai’yi 24 saatliğine kapattı!…

BAE hükümeti, bu yılın ortalarına doğru devlet dairelerinde halka sunulan tüm hizmetleri bu kiosklar üzerinden sağlamayı ve kademeli olarak devlet dairelerini kapatmayı hedefliyor.

Bu bağlamda geçtiğimiz yıl içerisinde de halkı Smart Teller kiosklarını kullanmaya teşvik maksadıyla Dubai Hükümdarı Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’un talimatıyla tüm devlet daireleri 24 saatliğine kapanmıştı.

Dubai ve Abu Dhabi gibi yerleşik yaşayan sayısı 8 milyonu bulmuş ve yerleşik nüfusu bu kadar kozmopolit yani farklı ülke vatandaşlarından oluşan bir ülkenin 24 saatliğine, test amaçlı, tüm devlet dairelerini kapatması oldukça büyük bir olaydı. 24 saat süresince hiçbir işlemin aksamadan, çok daha pratik ve hızlı bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştiğini belirten Basel Holding

CEO’su Burak Başel, “Dünya çapında birinci sınıf çözümler üretiyoruz ve NIPS ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri insanına gerçekten yenilikçi bir çözüm getirmekten büyük onur duyuyoruz" dedi.

Basel Holding, sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde önümüzdeki iki yıl içinde 1000 civarında cihazı hizmete sunmayı planlıyor.