Buran:1 aylık yağış 6 saatte düştü

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Girne’de dün akşam meydana gelen su baskınlarının, kısa sürede düşen şiddetli yağış nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Raif İlker Buran BRT’ye yaptığı açıklamada, dün akşam üzeri saat 17.00’den 22.30’a kadar bölgeye düşen yağış miktarının 105 kilogram olduğunu açıkladı.

Buran, 1 aylık yağışın, Girne’ye 5-6 saatte düştüğünü belirterek, şehtin alt yapısının bu şekildeki bir yağışı kaldırmasının imkansız olduğunu belirtti.







