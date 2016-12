Burçları 2017’de neler bekliyor?

Yeni yıl yaklaşıyor. 2017 tüm burçlar için değişiklikler getirecek. 11 Şubat’ta Aslan burcunda yaşanacak Ay tutulması ile 7 Ağustos’ta yaşanacak Kova burcundaki Ay tutulması hayatımızdaki bu önemli değişimleri tetikleyebilir

Koç

Fırsatlar ve seçenekler yılı

Başarınızın oldukça yüksek olacağını müjdeleyebiliriz. Bol seyahatli günlere kendinizi hazırlamalısınız. İşlerini değiştirmek isteyen Koçlara bol fırsat ve fazla seçenek var. Şans ve yaşam kaliteleri yükseliyor. Bu sene başarılarınızı pekiştirerek, istediğiniz noktaya gelecek ve yaşantınızda değişiklikler yapabileceksiniz. Çalışma hayatınızda iş arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız ortak işlerden iyi kazançlar sağlayacaksınız. Hedeflerinize kavuşuyorsunuz.



29 Ocak-11 Mart arası Mars kişisel evinizde ilerleyecek. Çözüm doğrultusunda sorumluluk duygularınız artarken, iş trafiğiniz zorunlu olarak olağandan daha yoğun bir hale gelecektir. Çünkü, Mars'ın verdiği enerji ile gözüpek ve atak duyguların etkisi altında kalacaksınız. 11 Ekim 2017'ye kadar Jüpiter karşıt evinizde ilerleyecek. Özellikle yeni tanışacağınız kişilerle iyi ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyacaksınız. 9 Haziran'dan sonra evlilik ve ciddi ilişkiler dönemi başlıyor.



11 Mart-22 Nisan arasında para ile ilişkinizin yeni kurgusuna hazır olun. Her şey her an değişebilir. Beklediğiniz fırsatların beklemediğiniz bir şekilde size gelmesi ilginç bir yaşam deneyimi olabilir. 5 Haziran-22 Temmuz arasında aile ile meslek arasında kalacaksınız. Sonbaharda yaratıcılığınız artarken, dostlarınızla ortak çalışmalar içinde olacak, toplantılar düzenleyerek organizasyonlar yapacaksınız.

Boğa

Başkalarının yardımıyla para gelecek

Jüpiter 11 Ekim 2017'ye kadar çalışma ve sağlık evinizde kalacak. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Mars dönemlerinde tartışmalarda üstünlük sağlayacak, karşı taraf üzerinde etkili olacaksınız. Yıl boyunca Satürn sekizinci evinizde ilerleyecek.

Miras ve geçmişten size verilmesi gereken maddi kazançları belirleyecek. Satamadığınız bir mülkünüz ve mirasınızla ilgili olaylar çözüme kavuşacak. Bu yıl da başarılı olmaya devam edeceksiniz. Para başkalarının size yaratacağı fırsatlar üzerinden gelecek.

Mart ve nisan ayları enerjinizi destekleyen olumlu gezegen hareketlerini getirecek. Mars'tan önemli destek alacaksınız. Bir Boğa olarak hayatınızı kendiniz planlamak istersiniz. 2017'de aile ve mesleki evinizde üç tutulma yaşayacaksınız. Ailenizden kopmanız gerekebilir.

Bazı değerlerinizi yeniden gözden geçirmek ve bağlarınızı denetlemek zorunda kalabilirsiniz. Derin hislerinizle yüzleşeceksiniz. Yenilikler istiyor ve başaramıyorsanız şubat ayında Balık burcunda gerçekleşen bir tutulma ile cesaretinizi ortaya koyan işlere imza atacaksınız.

İkizler

Hukuksal sorunlar çözülüyor

Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız aksilikler ortadan kalkacak. Kariyer olarak sizden güçlü ve üstün durumda olanlardan etkileneceksiniz.

Geride bıraktığınız yıllarda ilişkiniz için gösterdiğiniz çabaların ne kadarı size fayda sağladı veya ne kadarının zararını gördünüz? İşte, tüm bunları iyice düşünmeli ve olması gerekeni uygulamalısınız.

Satürn'ün öğretileri sıkıcı ve ağır olacak. Eğer başarırsanız, üstünüzden bir yük kalkacak. Hukuksal sorunlarınız varsa, olumlu sonuçlar alacaksınız. Satürn; kararlarınızda sağlamlaştırıcı rol oynayacak.

İlişkinizde yarım kalan bir yan varsa; bunlar önemli aksaklıklar olarak ortaya çıkacak. Siz, belki işlerinizi aceleye getirerek, bir an önce karar almak istiyorsunuz. Fakat, Satürn'ün kozmik etkisi buna izin vermeyecek.

Çalışkanlığınızı ve aktivitelerinizi çevreniz gönülden destekliyor. Belki bir daha böyle bir özel durumu daha yıllarca yaşamayacaksınız. Jüpiter aşk hayatınızı renklendiriyor. Sürpriz aşklara karşı hazırlıklı olun.

Yengeç

Üst seviyede bir yaşam

Çevrenizde örnek kişi olmaya devam ederken, eski şarkıların notalarını unutmalı ve yeni melodiler mırıldanmalısınız. Yaşam sizin yolunuz olmaya devam ediyor.

Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı.

Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Para sizin için her zaman güç teşkil etti ve daha da önem kazanıyor. Evinizi değiştirmek isteyecek ve şartlarınızı beğenmeyeceksiniz.

Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Üst seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak.

Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Para kazanma yollarını hissedeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edeceksiniz.

2017 yılında eski yaşam tarzınızı beğenmeyerek yeni başlangıçlar yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. Mesleki açıdan önemli bir hazırlık dönemi sizin için uygun olacak. Alt yapısını kuracağınız yeni bir oluşum için çevrenizden de destek alacağınız bir yıl olacak.

Aslan

Gözü kara aşklar yaşanacak

2017 yılına gümbür gümbür giriyorsunuz. Her şeyin zorunu seçeceksiniz. Yaşamı bir tiyatro sahnesi gören bir Aslan için başarısızlık diye bir şey yoktur ve bu yıl en zor rolü üstlenmenizde, biraz da suç sizin. Çünkü başrolü kimseye kaptırmak istemiyorsunuz.

Sosyal aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Partneriniz veya sevdiğiniz kişiyle maddi kazançlarınızı birleştirebilir, size gelir sağlayacak çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Olağanüstü olaylar ilginizi çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyecek. Kişiliğinizi zorlamadan, yaşam enerjinizi dengeleyip, bazı isteklerinizi sınırlandırmalısınız. Aşk duygularınız, bu yıl yine çok yoğun.

Arzularınız baskın çıkacak, büyük aşklar sizi bekliyor. Değerlerinizin farkındasınız. Kendinizi teslim etmek istemiyor ve karşı tarafa bedel ödetmek istiyorsunuz.

Kariyerinizle ilgili yenilikler sizin için olağanüstü durumları getirecek. İletişim konusunda sizi sevindirecek pozisyonlar yaşayacaksınız. 11 Şubat ve 21 Ağustos tutulmaları burcunuzda gerçekleşiyor. Coşkularınızı, organizasyon yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız.

Etkileyici konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda ikna edici özelliğiniz ön plana çıkacak. Para kazanma yollarını hissedeceksiniz. Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz.

Başak

Gelir kaynaklarınız artıyor

Mantık ve duygu karmaşası yaşadığınız için, sürekli düzen arayışı içindesiniz. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız.

İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

Çalışma arkadaşlarınızla aranızda yolunda gitmeyen durumlar var. Gerginlikler ve sorunlar çıkabilir. Çabaladığınız konularda bir adım bile ilerleyememek sizi üzmemeli. Evrenin engeli söz konusu ve bazı durumları gözden geçirmeniz için küçük molaların size yararı olacağı kesin.

Hızlı sonuçların daha sonra sorun yarattığını düşünürsek göz ardı ettiğiniz küçük ayrıntılar üzerinde durmalısınız. Jüpiter para kazanma konusunda 11 Ekim'e kadar finans evinizde olacak.

Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilir, beraberce mantıklı işler yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız fazlalaşıyor. Size gelecek öneriler, bilgi dağarcığınızın artmasını sağlayacak ve önünüzü açacak.

Paranızla ilgili hiç kimseye sır vermek istemeyeceksiniz. Geçmişten bu yana beklediğiniz fırsatların birdenbire ortaya çıktığını göreceksiniz.

Terazi

Şans ve yükseliş sizden yana

Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Geçmiş yıllarda hayal kırıklıkları yaşadınız. Eskiyi unutmak istiyorsunuz. Yaşam değerleriniz yükseliyor. Jüpiter'le Satürn elele vererek kozmik bir güç oluşturuyorlar. Maddi konularda istediğiniz desteği verecekler. İşinizin genişlemesi veya beklediğiniz tekliflerin gelmesi aklınızı karışacaktır.

Her şeye rağmen, başarılı bir çalışma temposu sizi bekliyor. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve dış ilişkilerinizi başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz.

Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşecek ve başaracaksınız. Şans ve yükseliş sizden yana. Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz.

11 Ekim'den sonra Jüpiter madde ve finans evinize geçiyor. Sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz. Çevrenizdeki olayları lehinize kolayca çevireceksiniz.

Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Finans evinizi destekleyen, özel kişilerle birlikte olacaksınız.

Akrep

Denge savaşları gündemde

2017 yılı size ilginç gelecek. Sizi bekleyen denge savaşları gündemde. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz.

Zor yıllar geçirdiniz ve ödülü hak ettiniz. Verdiğiniz savaşlar sizi yorgun düşürdü ama öğrendiniz ve öğrettiniz. Ağladınız ve ağlattınız. Artık uyum istiyorsunuz.

Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır.

Yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız. Derin bir sorgulama içindesiniz. Realiteniz yükseliyor. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız.

Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var.

Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını göreceksiniz.

Yay

Kararlı ve istikrarlı bir yıl

Artık yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın inceldiği yerden kopsun. Renkli çevrelere gireceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Satürn bir yılı aşkın süredir sizin mantıklı yönlerinizi ortaya çıkardı. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz.

Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacak. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız.

Kararlı ve istikrarlı olacaksınız. Başarılarınızla birlikte beklediğiniz kariyer yolunu açacaksınız.

Plüton, birçok değişime yol açarken, çevre ilişkilerinizde köklü değişimlere neden oldu. Bir çoğunuz geriye baktığı zaman, artık yaşamınızın eskisi gibi olmadığını fark ettiniz. Bu değişimlerden hoşnut kalmadığınız günler oldu. Bazen sıkıldınız ve değişen şartlarınıza isyan ettiniz fakat yeni şartlara da çok çabuk uyum sağladınız. Sizin yapmanız gereken tek şey hatalarınızdan ders çıkarmak ve size sunulacak pozitif etkilerin keyfini sürmek.

Oğlak

Radikal değişimlere hazır olun

Plüton burcunuzda yıllarca yapacağı yolcukta emin adımlarla ilerlerken, birçok sorunla baş etmeyi artık öğrendiniz. Mistik bir şekilde yaklaşacağınız farklı bir yıl sizi bekliyor. Geçen yıl, daha bireysel davranışlar içindeydiniz. Profesyonel yaşamdaki konumunuz geçen yılın sonlarına doğru değişmeye başladı. Aynı süreç daha yıllarca devam edecek. Akrep'in yönetici gezegeni Plüton burcunuza yerleşmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıllarda kendinizde radikal değişimler göreceksiniz.

İçsel sezgileriniz güçlü çalışmaya başlayacak. Geçen yıl sahip olduğunuz agresif tavırlarınız bu yıl yerini, sosyal yaşam içinde saygın bir yer edinebilmek için kararlı çabalara bırakıyor. Sessiz ve derinden gitmeyi tercih ediyor ve adımlarınızı akıllıca atıyorsunuz. Oğlaklar yönetici yetenekleri ile öne çıkmasını bilen kişilerdir. Son iki yıldır zorlu bir süreç geçirdiniz.

Yönetici gezegeniniz Satürn ruhsal evinizde sizi destekledi ve yordu. Kendinizi yeniden inşa etme çabaları içindeydiniz. Bazı konularda aşamalar kaydettiniz. Eskiye oranla daha sosyalsiniz. Partnerinizle ilişkileriniz olumlu seyrediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız.

Kova

Aşk her yerde karşınıza çıkacak

2017 yılında düzenli ilişkilerin özlemini duyacaksınız. Gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar verme zorlukları yaşayacaksınız. Evlilikler gündeme gelecektir. Hiç evlenmek istemeyen aşırı uçlarda olan Kovalar için bile ciddi ilişkiler devri başlıyor. Kariyer ve güç savaşlarına eklenecek olan aşk savaşları da belirginlik kazanacak.

Geçmişte güçlü bir Satürn dönemi geçirdiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen der, başka bir şey demezdiniz. Ne oldu o eski sistemlerinize. Üstelik bu yıl, aşk her yerde karşınıza çıkacak ve sizi yakalamaya çalışacak. Kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özellikleriniz ön plana çıkıyor. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size daha sonra hak vereceklerdir. Bu yıl değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız.

İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Merkür ve Venüs'ün geri hareket dönemlerinde heyecana kapılıp, hatalara neden olabilecek davranışlar da sergileyebilirsiniz.

Balık

Ruhsal enerjiniz güçleniyor

Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz.

Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor. Spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz.

Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planladığınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şanslar sizden yana.

Kariyerinizin size sunacağı fırsatları kabul edin, disiplinli çalışın. Pes etmeyin. Finans konularına dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecek. Büyük meblağlarda borç vermeyin ve kefil olmayın.

Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır. Ailenizin sizinle ilgili öngörülerini göz ardı etmemelisiniz. Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz.