Burcu Esmersoy: Arkadaşlarım bile evlilik teklif ediyor

Sunucu Burcu Esmersoy (40), artık evlenmeyi düşünmediğini söyleyerek şöyle dedi:'Normal erkek arkadaşlarımdan bile evlilik teklifi alan bir kadınım.

Ama evlenmem için ayaklarımın yerden kesilmesi lazım.Daha önce yaşadığım evlilik deneyiminden sonra korku oluştu.'





Burcu Esmersoy, Bloomberg HT’de Doğa Rutkay'ın konuğu olduğu programda annelik hakkında konuşmuştu: "Yaşamımı biriyle birleştireceksem, uzun yıllar aynı yastığa baş koyabileceğim, inandığım ve güvendiğim biri olmalı. Boşanacağımı düşünmeden evlilik hayal ediyorum. '1.5 yıllık sevgilisi Tuna Aksu'dan 6 ay önce ayrılan Burcu Esmersoy ''Evlilik zor, ben beceremedim. O defteri kapattım. Çocuk için de geç. Mantık evliliği düşünseydim, yapardım. Talibim var, istemedim. Vazgeçilmez değilim, ama benden vazgeçemeyen var'' demişti.

Burcu Esmersoy 2005’te İtalyan Massimo Cusimano ile evlenip 2008'de boşandı.