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Burcu Esmersoy: Arkadaşlarım bile evlilik teklif ediyor

Sunucu Burcu Esmersoy evlilik konusundaki fikirlerini bir kez daha dile getirdi

25/07/2017

Burcu Esmersoy: Arkadaşlarım bile evlilik teklif ediyor
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Sunucu Burcu Esmersoy (40), artık evlenmeyi düşünmediğini söyleyerek şöyle dedi:'Normal erkek arkadaşlarımdan bile evlilik teklifi alan bir kadınım.
Ama evlenmem için ayaklarımın yerden kesilmesi lazım.Daha önce yaşadığım evlilik deneyiminden sonra korku oluştu.'

Burcu Esmersoy: Arkadaşlarım bile evlilik teklif ediyor
 

Burcu Esmersoy, Bloomberg HT’de Doğa Rutkay'ın konuğu olduğu programda annelik hakkında konuşmuştu: "Yaşamımı biriyle birleştireceksem, uzun yıllar aynı yastığa baş koyabileceğim, inandığım ve güvendiğim biri olmalı. Boşanacağımı düşünmeden evlilik hayal ediyorum. '1.5 yıllık sevgilisi Tuna Aksu'dan 6 ay önce ayrılan Burcu Esmersoy ''Evlilik zor, ben beceremedim. O defteri kapattım. Çocuk için de geç. Mantık evliliği düşünseydim, yapardım. Talibim var, istemedim. Vazgeçilmez değilim, ama benden vazgeçemeyen var'' demişti.

Burcu Esmersoy: Arkadaşlarım bile evlilik teklif ediyor

Burcu Esmersoy 2005’te İtalyan Massimo Cusimano ile evlenip 2008'de boşandı.



TAGS: Burcu Esmersoy, Evlilik, AŞK
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