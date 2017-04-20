Mağusa’da sokak ortasında gündüz vakti onlarca kişinin gözü önünde eşi tarafından hunharca öldürülen Burcu Okumuş cinayeti protesto edildi

Nadire BAHADİ - HAVADİS

Mağusa’da eşi Özgür Okumuş tarafından 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen Burcu Okumuş için dün Mağusa’da protesto yürüyüşü düzenlendi.

DAÜ Mor Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen protesto çerçevesinde yaklaşık 60 kişilik bir grup saat 17:30’da DAÜ Çemberi’nden başlayıp, Burcu Okumuş’un öldürüldüğü yere yürüdü.

Protesto yürüyüşüne Fema, Unicorn, LGBTQ Kulübü, Baraka, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, Kadın Eğitim Kolektifi, Dayanışma, Kuir Kıbrıs Derneği, Bağımsızlık Yolu Mağusa, Öğrenci Mücadele Dayanışması, MAKAMER ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’nin destek verirken yürüyüş boyunca “Kadın cinayeti politiktir”, “Yasta değil isyandayız”, “Erkek vuruyor devlet koruyor”, “Katledilen kadınlar isyanımızdır”, “Burcu’nun katili sessiz kalan toplumdur” ve “Erkeklerin sevgisi her gün bizi vuruyor” sloganları atıldı.

Eylemciler cinayet mahallinde 5 dakikalık oturma eylemi yaptı, Burcu Okumuş’un katledildiği yere fotoğrafları bırakıldı.

“Kadın cinayetleri toplumun sorunudur”

Cinayetin işlendiği en işlek cadde olan Salamis Yolu’nda düzenlenen eylemde basın açıklaması yapan DAÜ Mor Kadın Platformu üyesi, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Burcu Okumuş’un canice katledildiğini ve Burcu Okumuş’un herkesin gözü önünde sessiz sedasız öldürüldüğünü belirtti.

Kıbrıs’ta, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde her gün onlarca kadının tacize, tecavüze ve şiddete maruz kaldığına dikkatleri çeken platform üyesi, kadınların genelde tanıdıkları tarafından katledildiğini ve bu ölümlerin sadece katillerin değil onları yetiştiren ataerkil sistemin ürünü olduğunu söyledi.

Platform üyesi, erkek egemen tahakkümcü zihniyetin ürünü olan kadın cinayetlerinin toplumun sorunu olduğunu belirterek, son zamanlarda dünyada hızla artan erkek şiddetine rağmen koruyucu ve önleyici politikalar yerine kadınları yok sayan politikaların uygulandığını dile getirdi.

Kadınların gidebilecekleri devlet eliyle yürütülen hiç bir şiddet önleme merkezinin veya sığınma evinin olmadığının altını çizen platform üyesi, yetkililere sorumluluklarını hatırlatarak bir an önce Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin bölgelere kadın sığınma evleri ve şiddet önleme merkezlerinin açılmasını talep ettiler.

Platform üyesi eyleme katılanlar adına yaptığı açıklamanın sonunda ise “Erk devlet, medya işbirliğiyle kadın katliamlarına davetiye çıkaran bu düzene karşı yasımızla ve isyanımızla sokaklardayız. Burcu için ve katledilen bütün kadınlar için isyan çığlıklarımızı birleştirip varlığımızı haykırıyoruz, bu düzeni kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

İnsanlık öldü

Burcu Okumuş’un onlarca insanın önünde katledildiği anlarda olduğu gibi eylem esnasında da kafelerde oturan onlarca insanın, özellikle cinayetin işlendiği kafedeki müşterilerin destek göstermemesi de eylemciler tarafından protesto edildi. Eylemciler tepki gösterdikleri vatandaşlara hitaben “Burcu’nun katili sessiz kalan toplumdur” sloganı attı.