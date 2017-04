Burcu Okumuş için Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü

Gazimağusa’da 18 Nisan'da ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş'un ailesinin öncülüğünde, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tepki yürüyüşü düzenlendi.

Devrim Bulvarı'nda toplanan grup, ellerindeki dövizlerle kadına yönelik şiddete tepki gösteren sloganlar atarak Atatürk Anıtı'nın önüne gitti.

Burcu Okumuş'un annesi Birsen Akçakaya, ablası Derya Ünal ile alana toplanan kadınların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Abla Derya Ünal, amaçlarının Burcu ve onun gibi cinayete kurban giden kadınların sessiz çığlığını duyurmak olduğunu belirtti.

"Bu olay sadece basit bir kadın cinayeti değil, planlayarak, tasarlayarak gencecik bir insanın vahşice katledilmesi" diyen Ünal, şunları söyledi:

"Geleceğe umutla bakan, yaşamı çok seven bir öğrenciydi. 18 Nisan'da Kıbrıs'ın en işlek caddelerinin birinde herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak hunharca katledilmiştir. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali olmasıyla birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir ruh halidir. Şiddetin ve cinayetin herhangi bir nedeni olmaz, olamaz. Burcu kardeşimize böyle bir ölümü reva gören hastalıklı zihniyetleri kınıyoruz. Yaşam hakkı kutsaldır. Cenabı Allah'ın verdiği canı hangi sebeple olursa olsun Allah'ın yarattığı hiçbir kul alamaz. Bugünkü hukuki yaptırımların neticesinde uygulanabilecek en büyük cezanın katile verileceğine inanıyor, ilahi adalete güveniyoruz. Her zaman inandığımız ve olmasını temenni ettiğimiz, kadına yönelik her türlü şiddetin artık son bulmasıdır."

Anne Birsen Akçakaya da duyarlılıklarından ötürü herkese teşekkür ederek, "Önce Allah'ın adaletine, sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Bizi canımızdan kopardılar ama en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızının dövizde bulunan fotoğrafını severek gözyaşı döken Akçakaya ile kadınlar, basın açıklamasının ardından güvercin uçurdu.

Grup, daha sonra Bozhane girişine kadar yürüdü.

Gazimağusa’da 18 Nisan'da, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Okumuş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özgür Okumuş tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Okumuş'un cenazesi Ereğli'de toprağa verilmişti.