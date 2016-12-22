Burcu'dan Denktaş'a Yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın makam araçlarının yenilenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayını aldığı yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Burcu, “Bu konuda, daha önce de basına yansıdığı gibi, Cumhurbaşkanımızın ne talebi ne de onayı vardır” dedi.

Burcu yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında dün yaptığı ve bugünkü yazılı medyada da yer alan açıklamalarını yanıtladı.

Burcu, hükümet makam araçlarını yenileme konusunda adım atarken, Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’ı da bilgilendirdiğini ve Gürçağ’ın da Cumhurbaşkanı’nın talimatı doğrultusunda, böyle bir ihtiyaç ve talebin söz konusu olmadığını Denktaş’a duyurduğunu anlattı.

Burcu, “Cumhurbaşkanımız, bu konunun toplumumuzun öncelikli ihtiyaçları ve beklentileri arasında olmadığı inancını korumaktadır” dedi.

DENKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Bütçe görüşmeleri sırasında “Mersedesler” konusuna da değinen Denktaş, göreve geldikten sonra makam araçlarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları tespit ettiklerini belirtti. Araçların Devlet Emlak’ın olduğunu, bunun makam araçları için de geçerli olduğunu kaydeden Denktaş, Cumhurbaşkanı için de bunun böyle olduğunu, yenisi verildiğinde eskisinin geri alınacağını söyledi. Denktaş makam arabalarının henüz alınmadığını ifade etti.

Denktaş, makam araçları için yapılan anlaşmanın ekonomik akla uygun olduğunu, zaten 10 araçlık makam araçla ilgili 700 bin TL’lik yapılan talep yazısının 2 Mart 2016’da yazıldığını ancak kendilerinin 18 aracı 2 milyon TL’ye almak için konuştuğunu söyledi. Denktaş, bu araçların makama alınacağını ve kimsenin kişisel malı olmayacağını kaydetti.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Denktaş, 18 makam olduğu için 18 araç alınacağını ve 10 yıl süreyle hiçbir masraf yapılmadan araçların yenileneceğini kaydetti. Bu konuda Cumhurbaşkanı ile yaptığı diyalogu ve aldığı “onaya” değinen Denktaş, mahkemeye de taşınan konuyla ilgili olarak mahkemeye gittiklerini söyledi.