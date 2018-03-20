Bürokrat atamaları devam ediyor

Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca bürokrat atamaları ve görevden almalar devam ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Ömer Aydın Köseoğlu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Katoyan Kobat, Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Denizcioğlu ve Gençlik Dairesi Müdürü de Şifa Çolakoğlu oldu.

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran ise bu görevinden alındı.

Atama ve görevden almalar 16 Mart’tan itibaren geçerli oldu.