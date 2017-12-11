Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğünce araştırması tamamlanan ve burs hakkı elde eden 55 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 30 öğrencinin belirlendiğini açıkladı.

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Yazılı bir açıklama yapan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2017-2018 öğretim yılında eylül döneminde burs müracaatında bulunan öğrencilerin burs başvurularının değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

Öztürkler, sosyo ekonomik durum araştırmaları tamamlanarak daireye iletilen ve değerlendirilmesi tamamlanan başvuruların müdürlük tarafından basın yayın yolu ile duyurulmaya devam edileceğini kaydetti.

Öztürkler, değerlendirme sonuçlarına göre ilk kez burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvuru yapıp dosya tamamlamaları gerektiğini, dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağını ifade etti.

Gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine itiraz edebileceğini kaydeden Öztürkler, itirazların gecikmeden zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.