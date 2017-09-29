Burun kırmanın cezası üç ay

Girne Ağır Ceza Mahkemesi “Vahim zarar” suçundan yargılanan Yunus Zümre’yi 3 ay hapse mahkum etti

Havadis/Devrim DEMİR

Girne’de 2015 yılında kız arkadaşına kötü davrandığı gerekçesi ile T.Y.’nin burnunu kırarak ağır yaralayan Yunus Zümre aleyhindeki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza mahkemesinde görüşülen davada, Zümre başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yargılandığı 3 davadan suçlu bulunarak 3 ay hapse mahkûm edildi.

Zümre aleyhindeki davanın kararını Yargıç Temay Sağer okudu.

Sağer: KKTC bir hukuk devletidir

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, olayın 2015 yılında Girne’de meydana geldiğini anımsatarak, Yunus Zümre’nin T.Y., isimli şahsın burnunu kırarak ağır yaralanmasına sebebiyet verdiğini anımsattı.

Sağer, Zümre’nin yargılandığı “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Yaralama” suçlarının ciddi hapislik cezası gerektiren suçlar olduğuna vurgu yaptı. Anayasada herkesin barış, huzur içinde yaşamaya sahip olduğuna vurgu yapan Sağer, KKTC’nin bir hukuk devletini olduğunu ve kimsenin kimseyi cezalandırma hakkı olmadığına değindi.

T.Y. şikayetinden vazgeçmedi

“Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Yaralama” suçlarında müştekinin ifadesinin önemli olduğunu belirten Sağer, aradan 2 yıl geçmesine rağmen T.Y., nin şikayetinden vazgeçmediği ve Zümre’yi affetmediğini anımsatarak kararda bu olgunun dikkate alındığını söyledi.

Son 3 yılın en yaygın suçları

Yargıç Temay Sağer, mahkemelerin faaliyet raporlarında “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Yaralama”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, suçlarının ağır ceza mahkemelerinde son 3 yıldır dördüncü suçlar arasında olduğunu ve giderek yaygınlaşan suç türlerinden olduğunu belirtti.