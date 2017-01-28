Buse Narcı'dan Emre Altuğ açıklaması

Çağla Şıkel'den 2 yıl önce boşanan Emre Altuğ ile adı aşk dedikodusuna karışan Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı açıklama yaptı

Adı şarkıcı Emre Altuğ ile aşk iddialarıyla adı anılan Buse Narcı sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Buse Narcı şunları söyledi:

"Hakkımdaki aşk iddialarıyla ilgili bir şey demek istemiyorum. Fakat abartı olduğunun altının çizmek istiyorum. Ben işimle gündeme gelmek istiyorum"

Emre Altuğ hakkında çıkan aşk haberleri ile ilgili ilk kez Aramızda Kalmasın programına konuşmuştu. Konuyla ilgili Salih Keçeci'ye açıklama yapan Altuğ, aşk iddialarını yalanlamıştı.

'AYLARDIR GÖRÜŞMÜYORUZ'

Emre Altuğ "Buse ile en son Çeşme'de bir kez arkadaş olarak görüştük. Aylardır görüşmüyoruz. Şu ara albümümle ve çocuklarımla uğraşıyorum" demişti.

ÇAĞLA ŞIKEL: MUTLULUKLAR DİLERİM

Çağla Şıkel 7 yıl evli kaldığı eski eşi Emre Altuğ'un Buse Narcı ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili, "Emre'yle o tür şeyler konuşmuyoruz. Hayatında biri olması da çok normal fakat beni ilgilendirmiyor. Haber doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim." demişti.