Buse'ye şiddet uygulayan şüpheli teslim oldu

Yenidüzen Gazetesi'nin manşetine taşıdığı 'kadına şiddet' olayına karışan E.K. polise giderek teslim oldu.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Buse Selçuk'un 23 Nisan sabahında feci şekilde darb edilmesi olayında gelişme yaşandı. Yenidüzen Gazetesi'nin manşetine taşıdığı 'Kadına Şiddet' olayına karışan E. K polise giderek teslim oldu. Buse Selçuk Girne'ye evine gitmek üzereyken Boğaz'da araçlarının yolu kesilerek iki erkeğin önünde ciddi şekilde darp edilmişti.