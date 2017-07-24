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Büşra Pekin Instagram’dan paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Güzel oyuncu Büşra Pekin kilo vermeye başlamış güzelliğine güzellik katmıştı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Pekin'in iyice zayıflamış halini görenler gözlerine inanamadı.

24/07/2017

Büşra Pekin Instagram’dan paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
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Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin kilolarından kurtulmuştu. Gittikçe zayıflayan Pekin ‘i görenler gözlerini alamadı.

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Büşra Pekin’in gittikçe zayıfladığını görenler “Helal olsun Büşra” demekten kendini alıkoyamadı. Büşra, yeni haliyle herkesin beğenisini kazandı.

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TAGS: Büşra Pekin, Instagram
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