Büşra Pekin Instagram’dan paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Güzel oyuncu Büşra Pekin kilo vermeye başlamış güzelliğine güzellik katmıştı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Pekin'in iyice zayıflamış halini görenler gözlerine inanamadı.
24/07/2017
Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin kilolarından kurtulmuştu. Gittikçe zayıflayan Pekin ‘i görenler gözlerini alamadı.
Büşra Pekin’in gittikçe zayıfladığını görenler “Helal olsun Büşra” demekten kendini alıkoyamadı. Büşra, yeni haliyle herkesin beğenisini kazandı.