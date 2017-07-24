Büşra Pekin Instagram’dan paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programındayken kilolu haliyle hatırladığımız oyuncu Büşra Pekin kilolarından kurtulmuştu. Gittikçe zayıflayan Pekin ‘i görenler gözlerini alamadı.

Büşra Pekin’in gittikçe zayıfladığını görenler “Helal olsun Büşra” demekten kendini alıkoyamadı. Büşra, yeni haliyle herkesin beğenisini kazandı.